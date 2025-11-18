川普慘了？眾議院「壓倒性」表決通過 要求司法部公布愛潑斯坦所有檔案
即時中心／林耿郁報導
美國眾議院稍早以427票同意、1票反對的壓倒性票數通過決議案，要求司法部公開所有與已故性犯罪者傑佛瑞・愛潑斯坦（Jeffrey Epstein） 相關、未涉機密的所有資料；接下來法案將送交共和黨掌控的參議院，預計也會獲得迅速通過。
國會介入！綜合外媒報導，這項要求政府公開愛潑斯坦所有檔案的法案，在共和黨內部引發長達數月的激烈內鬨。
被指涉案的川普本人，原先反對公開文件，但兩天前態度突然大轉變，轉為支持公開，使法案順利表決過關。
表決前，約20名自稱遭愛潑斯坦性虐待的婦女，在國會外跨黨派議員陪同下召開記者會，手持自己年少時的照片，要求政府不再拖延調查。
在投票結果出爐後，受害者在眾院旁聽席起立鼓掌、有人落淚相擁，場面哀傷又激動。
川普、愛潑斯坦舊交成政治痛點 民調顯示支持者不滿
川普雖改變立場，但對此議題仍充滿怒氣。當天在白宮會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼時，面對記者提問，他罕見動怒，直接嗆提問記者是「糟糕的人」，還說對方任職的ABC電視台「應該被撤照」。
川普強調，自己和愛潑斯坦毫無關係。很多年前就把他趕出俱樂部，「因我覺得他是個噁心變態」。
然而眾所皆知，川普與愛潑斯坦在1990至2000年代，曾一同出席派對、交往密切；這段舊交已成川普在保守派中的罕見弱點。
路透／益普索最新民調顯示，僅44%共和黨選民認同川普處理此議題的方式，遠低於他整體82%黨內支持率。
共和黨內爆不滿 葛林、川普互嗆「叛徒」
推動法案的肯塔基州共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie） 表示，司法部「持續保護性犯罪者」，強調唯有看到「有錢人戴上手銬出現在法院」才算真正揭露真相。
眾院議長約翰遜（Mike Johnson）強烈反對馬西的動作，但無法阻止他蒐集到的218票連署，依法強制排入表決程序。
其中爭議最大者是川普鐵粉、喬治亞州眾議員瑪喬麗・泰勒・葛林（Marjorie Taylor Greene）。她指控川普向自己施壓要求撤回支持，甚至公開罵她是「叛徒」。
葛林反嗆川普，「叛徒」是為外國和自身利益服務的人；為美國和受害者站出來的人叫做「愛國者」。
受害者家屬：今天就能公開檔案 川普為何還要拖？
此次行動也牽涉到多名高知名度受害者；今（2025）年稍早，輕生的受害者維吉尼亞・朱弗蕾（Virginia Giuffre） 的家屬，在表決後含淚感謝國會；另外朱弗蕾的弟弟羅伯茲（Sky Roberts）也呼籲川普別再拖延。
「如果他真的在乎真相，他立刻就能下令公開一切檔案，根本不需要國會審議。」羅伯茲指出。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110
原文出處：快新聞／川普慘了？眾議院「壓倒性」表決通過 要求司法部公布愛潑斯坦所有檔案
