川普慘遭司法重擊 ! 美國史上首例 法官裁定「違法派兵波特蘭」下令永久禁令生效
[Newtalk新聞] 美國總統川普以「鎮壓暴力抗議、維護秩序」為由，過去數月先後向多座城市派遣國民兵，引發各州與民權團體強烈反彈。然而，這項行動如今遭到司法界重大挫敗。奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin Immergut）於7日裁定，川普向波特蘭市派兵「違反憲法」，並頒布永久禁令，禁止聯邦政府在該市部署國民兵。這是美國史上首次法院明確禁止總統對地方城市出兵的案例。
根據判決文件，伊莫蓋特指出，川普政府聲稱「波特蘭存在大規模暴力示威」的說法缺乏事實依據。她寫道：「對聯邦幹員的偶發干擾影響有限，且無證據顯示抗議行動曾對移民局官員的任務造成重大阻礙。」
這位由川普本人在第一任期內任命的法官強調，總統「違法將國民兵聯邦化」，違反了美國憲法第十修正案，即「未明文授予聯邦政府的權力，保留給各州」。因此，她宣告：「任何州的國民兵不得被派往俄勒岡州，本永久禁制令即刻生效並全面適用。」
這項判決取代了她10月初所發布的臨時禁制令，使先前的暫緩措施轉為正式生效的永久禁令，等同對川普政府的「城市派兵行動」按下停止鍵。
根據《法新社》與《路透社》報導，川普今年已將國民兵派往由民主黨執政的洛杉磯、華盛頓特區與曼菲斯等地，但他試圖在波特蘭與芝加哥部署軍隊的行動均陷入司法攻防。川普多次形容波特蘭「飽受戰火蹂躪」、治安敗壞，作為出兵理由，但法院最終認定其依據薄弱、程序違法。
白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）則在判決後發表聲明，為川普辯護：「川普總統行使的是保護聯邦官員的合法權力，不會對美國城市蔓延的無法治現象視而不見。」
白宮並表示將提起上訴，預料此案將一路打到最高法院。傑克森強調：「我們預期更高等法院會為我們還公道。」
更多Newtalk新聞報導
美最高法院將禁川普關稅 ? 白宮嗆 : 若被判違法 還有「備用方案」
川普宣布減重神藥變平價！藥廠高層當場暈倒
其他人也在看
高雄難以翻轉？謝寒冰曝當年看衰韓國瑜竟上演驚天逆襲
民進黨2026高雄市長初選如火如荼進行中，反觀國民黨已經確定由立委柯志恩出戰，儘管前立委郭正亮認為柯志恩目前看起來不夠強，不具備翻轉高雄的氣勢。不過媒體人謝寒冰認為，距離選舉還有1年時間，關鍵時刻說不定會有超級英雄出現，他還舉例，當時他對前高雄市長韓國瑜說「加油，但希望不大」，最後開票結果出現大逆轉。中天新聞網 ・ 5 小時前
關稅都是外國出？川普改口認美國人也有負擔
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天一改先前說詞，坦承美國消費者因他所實施的關稅花更多錢購買商品。但他仍堅稱，整體而言，關稅政策對美國人有利。中央社 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲 嘉市長黃敏惠要去各單位府全面戒備全力守護市民安全
嘉義市市長黃敏惠要求市府各單位全面戒備、強化防颱整備作業，全力守護市民安全。（圖/嘉義市政府提供） （觀傳媒嘉 […]觀傳媒 ・ 6 小時前
謝侑芯死因不明！閨密赴大馬「追真相」遭酸蹭熱度 氣炸了發律師函反擊
網紅「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞五星飯店猝逝身亡，引發各界關注。她的閨密好友「最強奶媽」之稱的謝薇安在事件爆出後，第一時間奔赴大馬追查真相，怎料卻遭部分網友質疑「蹭熱度」、「博版面」，甚至散布惡意謠言。對此，謝薇安6日晚間正式透過律師發出聲明與律師函，強調自己「從未藉此牟利」，呼籲外界停止不實攻擊。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
睡前滑手機「害你睡不好」？ 加拿大研究團隊認為：沒你想像的嚴重
這項名為「睡前螢幕使用與成人睡眠健康之間的複雜關聯」（The complex association between bedtime screen use and adult sleep health）的研究，由加拿大研究團隊主導，收集了1342名成年加拿大國民的數據進行分析，採樣經2021年該國人口普查加權，確保在包括地理、性別、年...CTWANT ・ 3 小時前
把佛堂當提款機！ 出納人員盜領4500多萬
高雄正德佛堂一名女出納人員，2年多來竟把佛堂當作個人提款機，利用保管空白支票的機會盜領4500多萬元，佛堂查帳發現金額嚴重短少，才揪出是她侵占，當時她已經把錢花到只剩63萬元。法院審理後，依偽造有價證台視新聞網 ・ 5 小時前
羅世宏專欄：曼達尼當選紐約市長─當左派理想主義進入現實政治
羅世宏／中正大學傳播學系教授鏡報 ・ 21 小時前
郭台銘臨時缺席!婆婆辭世 曾馨瑩強忍悲傷致詞一度哽咽
財經中心／陳孟暄 蔡明政 SNG 台北報導鴻海創辦人郭台銘母親初永真，於6號離世，享嵩壽100歲，身為郭台銘妻子，同時也是「永齡銘馨盃」舞蹈比賽的主辦人曾馨瑩，在婆婆過世後，首度公開露面，致詞時更一度講到哽咽暫停，而先生郭台銘雖然臨時缺席，但仍希望她帶著笑容站上舞台。賣力舞動全身，表情精準到位，參賽者隨著節奏轉身、跳躍，讓現場氣氛嗨到最高點。第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽，決賽隆重登場，活動主辦人，同時也是郭台銘妻子的曾馨瑩，身穿白色洋裝美美現身。永齡銘馨盃主理人 曾馨瑩：「今天與會的所有貴賓 大家好」。郭台銘臨時缺席！ 婆婆辭世 曾馨瑩強忍悲傷致詞一度哽咽。(圖／民視財經網)面帶微笑，用溫柔口吻和大家打招呼，不過神情中似乎藏著堅強。永齡銘馨盃主理人 曾馨瑩：「我的婆婆前幾天離開了我們(老師加油)，他對我來講是一個非常疼愛我的婆婆」。講到婆婆一度哽咽暫停，這次活動，曾馨瑩帶著女兒QQ一同出席，母女倆坐在台下搖滾區，看著參賽者們賣力熱舞，郭台銘母親初永真，於6號早上過世，享嵩壽100歲，前兩屆比賽，郭台銘都親自出席，但這回少了他的身影。郭台銘臨時缺席！ 婆婆辭世 曾馨瑩強忍悲傷致詞一度哽咽。(圖／民視財經網)永齡銘馨盃主理人 曾馨瑩：「今天我的先生原本有要來到現場，但臨時取消，但他非常支持我，希望我今天一樣能站在這裡，我相信我的婆婆也希望我帶著微笑來到現場，他現在也一定在天上看著我們」。曾馨瑩透露，雖然心中仍有悲傷，但她會將先生的支持，以及婆婆的祝福化為力量，帶著笑容迎接比賽，也讓這場充滿活力的舞蹈盛宴，多了一份感動。原文出處：郭台銘臨時缺席！ 婆婆辭世 曾馨瑩強忍悲傷致詞一度哽咽 更多民視新聞報導三重孝子照顧母多年「千萬信託被親姊獨吞」砍死姊姊！崩潰喊5字12歲少女被迫下海性服務60人！泰警：親媽在台被逮曾馨瑩出席永齡銘馨盃 哽咽談婆婆「把我當女兒疼」民視財經網影音 ・ 9 小時前
川普鬆口承認美民眾可能支付部分關稅，坦言若遭否決將推「Plan B」
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，美國總統川普在白宮受訪時首度鬆口表示，美國消費者「可能付了部分」因關稅而增加的成本，但強調從整體效應來看，「美國仍獲得巨大利益」。這與他長期主張「由他國埋單」的說法出現調整。他指出，關稅工具帶來談判槓桿，協助推動所謂的「公平貿易」。不過，最高法院對其徵收關稅的法律依據提出質疑，川普坦言，若最終裁決不利，「我們必須準備第二套劇本(Plan B)」。面對記者引用首席大法官關於「關稅即美國人繳納的稅」的說法，川普回應稱不同意「全然如此」，但承認民眾「可能付了點什麼」。他同時重申，以關稅作為外交與經濟工具，對美方「整體仍是正面」。外界關注一旦最高法院裁定限制總統關稅權，現行關稅體系的調整節奏與替代方案將牽動企業進口成本與消費端物價，成為年底市場的重要不確定因素。川普表示，即便失去現行權限，行政部門仍會評估其他可用法條與政策路徑，確保對主要貿易夥伴維持談判籌碼；市場後續聚焦司法進度與行政端備援方案的細節與時程。財訊快報 ・ 1 天前
「關稅牌」恐被收回？傑富瑞：最高法院可能推翻川普關稅政策
【財訊快報／陳孟朔】在最高法院就川普以《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)施行之互惠與轉運關稅舉行辯論後，投行傑富瑞(Jefferies Group LLC)研判，法官對「以國安名義擴張關稅權」多持懷疑，市場共識已由五五開轉向「高度預期關稅無效」。焦點在於IEEPA是否授權「規制進口」到足以作為課徵關稅的依據，以及課稅權應屬國會之憲政邏輯。若裁決推翻關稅，短線衝擊在於程序與現金流，進口商可能面臨退稅進度與會計認列的時點差，供應鏈與相關個股波動加劇。價格面，進口端稅負卸下有助緩解部分成本傳導，對終端售價與通膨預期形成下行牽引，但企業對退稅可得性與時間表的不確定，恐使庫存與報價先行觀望。分析師指出，受貿易摩擦影響度高的零售、耐久財、汽車零組件、工機設備與部分醫療器材，評價風險可望下降；上游原料與特定關稅保護受益股，則面臨保護傘撤離的再定價壓力。若關稅被判無效，美企跨國採購與移轉訂單的「去風險化溢價」也有望回吐，供應鏈布局可能更聚焦成本與交期，而非關稅門檻。財訊快報 ・ 1 天前
台灣人未「更換國籍」遭聯合國相關峰會取消參與資格 外交部批侵犯基本人權
針對台灣倡議工作者林薇原定參加聯合國世界社會發展峰會，卻被要求「更換國籍」，最終被取消參與資格。外交部今天表示，聯合國體系長期拒絕持中華民國護照民眾進入聯合國參訪及出席相關會議，已嚴重侵犯台灣民眾參與國際事務的基本人權。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
派誰都能贏柯志恩！高雄市長最新民調曝光 民進黨4人選震撼發聲
即時中心／黃于庭、李美妍報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。《上報》昨（7）日公布一份「地下賭盤」民調，該結果顯示上述4綠委對決對手藍委柯志恩都獲勝，其中賴、邱領先最多，而2人間則僅有1.7%差距。對此，今（8）日4人皆做出回應。民視 ・ 14 小時前
Fed理事米蘭放話「12月續降息」！主張一次兩碼直達中性利率
【財訊快報／陳孟朔】由美國總統川普親點的聯準會(Fed)理事米蘭(Stephen Miran)週四表示，依目前資訊判斷，聯邦公開市場委員會(FOMC)在12月「傾向繼續降息」。他強調，自己偏好以每次0.5個百分點(兩碼)的幅度更快靠近中性利率，但也承認最終決定尚未塵埃落定。米蘭指出，理事會與決策層對於降息步伐存在節奏差異：多數同事傾向以每次1碼(25個基點)的方式溫和調整；部分目前無投票權的官員甚至傾向按兵不動。這意味著12月會議可能上演幅度與節奏的拉鋸，會後前瞻指引與聲明文字將成市場關注焦點。在他看來，若經濟與物價數據延續近期路徑，政策利率仍有下調空間，以降低實質利率對實體經濟的束縛，並降低通膨回落過程中的硬著陸風險。他補充，快速但可控的降息路徑，有助於更有效率地回歸中性設定。不過，米蘭也強調並非「板上釘釘」。若未來數週數據顯示物價黏性回升、或勞動市場再度吃緊，則有理由調整降息幅度甚至暫停。這種「數據依賴」的立場，呼應聯準會近來對風險平衡的強調。財訊快報 ・ 1 天前
終於發現了？川普改口承認關稅「影響美國人生活」 但仍利大於弊
即時中心／林耿郁報導美國總統川普昨（6）日首度承認，美國消費者因其政府施加的關稅，被迫付出更多商品成本，這與他過往「關稅是別國支付」的說法出現明顯不同。不過他依然堅稱，美國從對等關稅中收穫了「巨大利益」。民視 ・ 1 天前
川普政府又獲勝！最高法院裁決護照應依照出生證明標示性別
美國最高法院週四（11/6）裁決，川普政府得以繼續要求護照性別必須依照出生證明，而非持有者的性別認同標示。這也是美國總統川普重返白宮已來，又一次在保守派法官為多數的最高法院判決中獲勝。太報 ・ 1 天前
營養不輸花椰菜！一顆「蔬菜之皇」竟能幫肝解毒、降膽固醇、抗發炎
天氣愈來愈熱，你的肝也該好好照顧一下了！春天靠十字花科蔬菜為肝臟解毒提供支持，進入初夏，就換成專門養肝的食材上場。有「蔬菜之皇」美名的洋薊就是最佳選擇之一，不只幫助肝臟解毒，還能在炎熱的夏季裡給身體多健康2.0 ・ 20 小時前
中國信託深夜系統異常！電子支付刷不過、ATM提款「被吃錢」 官方緊急公告
中國信託銀行昨（7）日深夜至今（8）日凌晨發生系統異常，大量用戶反映網銀不能轉帳、ATM領嘸錢卻被扣款，甚至連綁定中國信託的行動支付也無法付款，紛紛直呼「差點報警，以為我被警示帳戶」。對此，中國信託也回應了。鏡報 ・ 17 小時前
矽品虎尾廠耕耘在地 辦星空電影院 (圖)
矽品精密在中部科學園區虎尾園區設廠，9月起正式營運，目前有500名員工進駐。為落實企業社會責任，矽品精密8日舉辦星空電影院，未來也將持續耕耘地方。中央社 ・ 6 小時前
蕭美琴登歐洲議會演說 陸方氣炸
記者康子仁∕台北報導 副總統蕭美琴八日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的「對中政策跨國議…中華日報 ・ 6 小時前
國際選手乘風破浪三條崙！ 雲林風箏衝浪賽燃起親海熱潮 海岸重生迎向永續藍色新紀元
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本、越南及台灣的200多位國際好手，今（8）日互傳媒 ・ 9 小時前