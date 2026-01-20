川普慘遭「高級黑」！ 格陵蘭賣「讓美國滾蛋」紅帽 最大買家竟是美國人

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普對格陵蘭的收購野心，意外催生了一款爆紅的「文創商品」。財經媒體《Business Insider》報導，格陵蘭一個團體為了抗議川普的併吞威脅，推出了模仿川普招牌「讓美國再次偉大(MAGA)」的紅色棒球帽，但上面的白字卻改成了「讓美國滾蛋(Make America Go Away)」。諷刺的是，這款抗議商品的訂單正如雪片般飛來，且數量最多的買家，竟然是美國人自己。

用川普的魔法對付川普？ 美國人搶買單

這款帽子由「格陵蘭支援(Greenland Support)」組織創辦人史修特(Victor Schøtt)設計。他表示，這不僅是為了抗議，更是為了做公益，所有利潤都將捐給格陵蘭兒童慈善機構。史修特透露，網站上線一個月來，每週都賣出數百頂帽子，「過去幾天，美國以約50筆訂單高居第一，其次才是丹麥(45筆)，德國、愛爾蘭、英國與瑞典則各有約20筆。」顯示許多美國民眾也對川普的強買強賣感到不以為然。

史修特強調，這個設計並非針對美國人民，而是拒絕川普那種試圖接管格陵蘭的外交風格，「我們希望的是『川普式的美國(The Donald Trump America)』離我們遠一點」。報導指出，除了這款帽子，該網站還販售印有「Nu det NUUK」字樣的設計，這是玩弄丹麥語「受夠了(Nu er det nok)」與格陵蘭首府「努克(Nuuk)」的諧音梗，意指「到此為止」。

隨著川普展開第二任期並祭出關稅與購地威脅，網路上也出現了各種惡搞MAGA的變體商品。報導提到，包括「讓美國再次變回同志(Make America Gay Again)」、「讓北約再次偉大(Make NATO Great Again)」以及「讓美國再次正常(Make America Normal Again)」等標語的帽子，近期都在各大網拍平台熱銷，成為反對者宣洩情緒的出口。

