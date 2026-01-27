川普懲罰韓國「關稅調回25%」 何欣純：產業無顏色、盼各界支持台15% 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

美國總統川普今（27）日在社群平台指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，引發熱議。民進黨台中市長候選人、立委何欣純表示，經濟產業沒有顏色、也不需要顏色，呼籲各界能不分黨派支持好不容易談妥的15%關稅。立法院副院長江啟臣則說，立院尚未收到協議內容，若已經簽署，呼籲行政院盡快送交。

何欣純說，美方指控韓國國會「未履行」與美方的貿易協定，所以要把部分產品關稅從15%調升至25%，「國會卡關」成為美方提升韓國關稅的主因，這種情境，台灣必須思考。

「台灣的經濟要全力拚、更要拚效率。」何欣純指出，台中多以中小企業、傳統基礎產業居多，但經濟產業沒有顏色、也不需要顏色。她呼籲各界能不分黨派支持台美好不容易談妥15%關稅、不疊加的談判成果，朝野一同為台灣拚經濟。

「重點在談判的實質內容、完整內容是什麼？」江啟臣指出，目前只看到行政院提出的15%不疊加稅率、2500億美元投資與2500億美元信用保證，其他細節諸如市場開放等，還沒有清楚揭露，產業界在等待，民眾也關注談判內容到底是什麼。

江啟臣表示，目前台美關稅談判的協議內容尚未完全公布，也不曉得是否已經簽署，立法院現在完全沒有收到行政院送來的協議文本，在這樣的狀況下，本就無從審查。

江啟臣說明，根據「條約締結法」，國家對外洽簽的協議、條約等等，都要送到立法院審議，過去有類似狀況，這次關稅協議也不例外，政院如果已經簽署，盡快將協議文本送交立院審議。他說，這與國家利益、產業利益密切相關，相信各黨團都會在國家利益優先前提下，審查協議內容。

江啟臣強調，國會審查與監督是民主常態，這個過程不是要阻擋什麼，而是要讓人民知道「談了什麼」，哪些有利、哪些不利，不利的部分能不能有所調整；大家應該要團結一致，尤其在對外談判的部分，不需要自亂陣腳，他相信也期待各黨團會站在台灣優先的立場審查，請行政院盡快送交文本。

