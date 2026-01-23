川普成最大威脅！《經濟學人》勸歐洲去風險 擁抱中國AI

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普的格陵蘭野心，引發了世界地緣政治的大洗牌，攪亂了大家習以為常的民主與專制兩大陣營對抗格局。英國《經濟學人》22日撰文勸告，隨著美國不再是可靠盟友，歐洲不應再只把中國的AI當作風險，加以抗拒，而是要試著擁抱它。

DeepSeek去年初，以低成本打造足夠媲美OpenAI的生成式人工智慧模型，引發產業震撼。（圖／翻攝自X平台 @deepseek_ai）

中國AI鎖定歐洲市場

《經濟學人》文章標題下的十分直白：「中國AI對歐洲是風險 但迴避它也是」（Chinese AI is a risk for Europe. So is shunning it）

文章一開頭就講述去年初的DeepSeek震撼。2025年1月25日，這家原本默默無聞的杭州新創企業，因為以低成本打造足以媲美矽谷尖端產品的人工智慧模型，成為了新一波中國創新浪潮的代名詞。DeepSeek花了一年，走出中國國內削價競爭的「紅海」市場，現在與同行放眼海外。美國雖為最大市場，卻日益因地緣政治因素，而無法觸及；全球南方又太過貧窮。左思右想，歐洲似乎成了最受青睞的目標。

文章回顧中國新科技進軍歐洲，直接以「詛咒」來形容。中國電動車侵吞法國、德國汽車製造商的自家地盤。歐洲多國憂心企業與國民訊息被偷偷「送中」，也想方設法限制DeepSeek聊天機器人的存取。沒人想在關鍵基礎設施依賴地緣政治對手。《經濟學人》肯定前述這些擔憂，卻也強調，如果以聰明的方式擁抱中國AI，可能對歐洲是一大好事。

歡迎中國AI三理由：便宜、開放、去風險

文章整理出三個歐洲企業應歡迎中國AI的理由。首先，中國AI幾乎和OpenAI、Google和Anthropic的產品一樣好。Google的AI事業最高負責人哈薩比斯（Demis Hassabis）說過，中國AI僅落後美國「幾個月」。而且跟DeepSeek一樣，這些中國產品多數開放免費使用，運作成本也相對低廉。

這些成本優勢，靠的是它們的開放性，這也是其應獲歐洲企業青睞的第二個原因。不同於美國大企業賣的專利「黑箱」AI模型，開放模型能夠簡單微調，並在本地設施運作。使用開放模型，可以避免被單一供應商綁死的風險。如果OpenAI或Anthropic，它們的用戶將孤立無援；但若DeepSeek關門大吉，用戶仍可用自家數據與伺服器運作模型的「權重」(weights)，也就是訓練過程中學到的參數。如此也能降低資料外流的疑慮。雖然美國的Meta也提供開放模型，但中國仍在這方面處於領先。

最後一個理由，則是分散風險。在川普2.0上台以前，憂心歐洲對美國科技的取得會受限，根本是天方夜譚。但隨著川普為了併吞格陵蘭使盡粗暴手段、踐踏美歐同盟，如此情境在也並非毫無可能。反之，歐洲也可能對美國科技祭出限制，進而影響AI所仰賴的雲端服務。

現今世界動盪破裂，歐洲最好做法其實是培養自家的AI產業，但成為這方面的強者，並非一蹴可及。話雖如此，文章強調，歐洲在實際運用AI方面，可是領先全球。高達37%的歐盟企業使用生成式AI，比例與美國相當；製造業領域，歐洲更是走在前頭。如果使用中國的開放模型，歐洲的領先幅度有望增加。

開放DeepSeek

歐洲的政治人物似乎也態度轉變。隨著關注度消退，又沒有高喊要求保護的既得利益AI企業，早期對DeepSeek的限制也都不了了之。1月歐盟執委會更開始著手，試圖找出並移除阻礙開放模型發展的阻礙。

文章結尾坦言，前述努力或許無法保證歐洲的科技自主，企業仍會依賴輝達晶片等美國硬體；中國軟體的昔日風險也仍在。但或許拒絕它才是更大風險。

