川普成立加薩和平理事會 印度等數十國已獲邀加入

有多個國家18日表示，美國已邀請他們加入總統川普(Donald Trump)的「和平理事會」(Board of Peace)。這個由世界領袖組成的新組織旨在監督加薩的下一步行動，並展現出其爭取更多國際授權的雄心。匈牙利和越南已經表示他們已接受邀請。

美聯社引述一名不具名美國官員表示，根據尚未公開的章程，捐款10億美元可獲得和平理事會的永久席次，無捐款國的任期為3年。該名官表示，這筆資金將用來重建加薩。

廣告 廣告

匈牙利外交部長西亞爾托(Peter Szijjarto)在國營廣播電台上表示，總理奧班(Viktor Orbán)已經接受了邀請。奧班是川普在歐洲最忠誠的支持者。

越南外交部在聲明中表示，越南共產黨總書記蘇林(To Lam)也接受了邀請。

一名不具名印度資深政府官員，印度已經收到了邀請。約旦、希臘，賽普勒斯和巴基斯坦18日表示他們收到了邀請。

加拿大、土耳其、埃及、巴拉圭、阿根廷和阿爾巴尼亞也表示他們收到邀請。目前還不清楚有多少國家獲得邀請。

美國將在未來幾天公布委員會成員的正式名單，可能會在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum)期間發表。

隨著去年10月10日生效的加薩停火協議將進入具挑戰性的第二階段，委員會的成員將監督加薩的下一步行動。這項協議包含在加薩成立一個新的巴勒斯坦委員會、部署一支國際穩定部隊、解除哈瑪斯(Hamas)的武裝，以及重建飽受戰爭蹂躪的加薩。

在16日邀請世界領袖成為創始會員的信函中，川普表示和平理事會將「採取一種大膽的新方法來解決國際衝突」。

這個組織可能成為聯合國安全理事會的潛在對手，安理會是二戰後成立的國際組織中最具權力的機構。由於美國的否決，擁有15個理事國的安理會一直無法採取行動結束加薩戰爭，川普政府和其他捐助者大幅削減資助，也削減了聯合國的影響力。

川普的和平理事會邀請函提到了安理會支持美國的加薩20點停火計畫，其中包含成立這個理事會。部分受邀者已經在社群媒體上公布了邀請函。

白宮上週也宣布成立一個執行委員會，負責執行和平理事會願景，但以色列17日稱這個委員會「沒有與以色列協調，且違背了其政策」，但沒有進一步說明。以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)辦公室發表的這份聲明罕見批評了其在華盛頓的親密盟友。

執行委員會成員包含美國國務卿盧比歐(State Rubio)、川普特使魏科夫(Steve Witkoff)、川普女婿庫許納( Jared Kushner)、前英國首相布萊爾(Tony Blair)、世界銀行(World Bank)總裁彭安杰(Ajay Banga)、還有川普的副國家安全顧問嘉布瑞爾(Robert Gabriel)、以色列億萬富豪加拜(Yakir Gabay)，以及阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)執行長羅旺(Marc Rowan)。

執行委員會成員也包含監督停火協議的卡達、埃及和土耳其的代表。土耳其與以色列關係緊張，並與哈瑪斯保持良好關係，並可能在說服哈瑪斯放棄加薩政權與解除武裝上扮演重要角色。 (編輯:柳向華)