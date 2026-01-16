川普成立加薩「和平理事會」 親自擔任主席推動以哈停火第2階段



美國總統川普15日宣布成立加薩「和平委員會」，作為美國支持的巴勒斯坦停火計畫第2階段的一部分，負責監督由前巴勒斯坦自治政府副部長沙斯（Ali Shaath）領導的15人技術官僚政府。川普本人將擔任和平委員會主席。





法蘭西24報導，美國總統川普15日表示，他已成立加薩「和平理事會」（Board of Peace）。該理事會將監督1個負責管理戰後加薩治理事務的15人技術官僚機構。該機構由曾任巴勒斯坦自治政府副部長、負責工業區開發的沙斯（Ali Shaath）領導。

川普指出，他支持新任命的「巴勒斯坦技術官僚政府」，也就是加薩國家管理委員會（National Committee for the Administration of Gaza），該委員會由和平委員會高級代表支持，在過渡期間負責治理加薩。

川普在自家社群平台TruthSocial上說：「我支持新任命的巴勒斯坦技術官僚政府，由和平委員會高級代表協助，管理加薩過渡期間的事務。」川普在另1則貼文中表示，「和平委員會」已成立，他本人擔任主席，委員名單將於近期公布。

川普擔任「和平委員會」主席帶有殖民色彩

川普強調：「這些巴勒斯坦領導人堅定承諾追求和平的未來。」不過，許多專家認為，川普本人擔任監督加薩治理的委員會主席，帶有殖民色彩。川普還說，埃及、卡達和土耳其會協助促成他所稱的與哈馬斯的「全面非軍事化協議」。

以色列哈馬斯於去年10月簽署了川普提出的和平計畫，規定巴勒斯坦技術官僚機構將由國際「和平委員會」監督，對加薩的治理進行過渡期管理。





然而，自去年10月停火以來，加薩的衝突仍斷斷續續，已有超過440名巴勒斯坦人（其中包括100多名兒童）和3名以色列士兵喪生，雙方互相指責對方違反停火。停火還受到其他挑戰，包括最後1名以色列人質尚未被釋放、以色列延遲重開加薩與埃及的邊境通道，以及哈馬斯迄今拒絕解除武裝。

