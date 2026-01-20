川普成立加薩「和平理事會」 10億美元獲永久席次遭酸：付費版安理會

美國總統川普16日宣布成立全新國際組織「和平理事會」，負責加薩戰後治理以及重建，這也代表加薩停火協議正式進入第二階段，卻傳出俄羅斯總統普亭獲邀加入、常任席次要價10億美元等爭議，引發各界關注。

克里姆林宮證實 普亭獲邀加入「和平理事會」

川普（Donald Trump）促成的加薩停火協議進入第二階段，他日前宣布成立一個全新國際組織「和平理事會」，自己擔任主席，並廣邀全球政要負責加薩戰後治理與重建。

根據理事會章程草案，成員國任期不得超過三年，但如果以現金捐助10億美元以上，就能取得永久席次，被批評是「付費版的聯合國安全理事會」，然而收到邀請函的國家領導人名單也引發質疑。

廣告 廣告

俄羅斯跟白俄羅斯分別在19日證實，兩國總統已經收到正式邀請，綜合外媒報導，法國、加拿大、阿根廷、巴西等多國領導人都有獲邀，此外美國國務卿盧比歐、川普特使魏科夫、川普女婿庫許納等人也入列。

川普成立「執行委員會」 納土耳其、卡達激怒以國

除了「和平理事會」，川普也成立諮詢性質的「執行委員會」，但納入土耳其跟卡達激怒了以色列，以色列總理納坦雅胡怒批，「土耳其跟卡達的士兵不能進入加薩」；另外各界也關注巴勒斯坦被排除在理事會跟執行委員會之外。

聯合國19日證實，安理會已經授權「和平理事會」制定加薩重建相關計畫，但雙方目前尚未簽署合作協議，聯合國將觀察和平理事會成立後的實際狀況再做出決定。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

台美關稅拍板 卓揆澄清企業投資、政府信保不同：寫成5000億是錯的

為取得格陵蘭致信挪威總理 川普放話：沒得諾貝爾不再只顧和平

不去Fed？川普盼哈塞特留白宮 美債殖利率升