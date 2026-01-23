川普成立和平理事會 接管國際秩序

美國總統川普22號在瑞士達沃斯論壇，宣布成立「和平理事會」，宣稱要為加薩、甚至全球衝突開創新解方，還點名將與聯合國合作，引發國際高度關注。不過，專家分析指出，這個新機構的真正意圖，恐怕不只是在促進和平，而是可能衝擊、甚至改寫戰後以聯合國為核心的國際秩序架構。

美國總統 川普：「這將會是一個非常好的計畫，而「和平理事會」正是從這真正開始，等到和平委員會完全成立後，我們幾乎可以做任何我們想做的事，而且會與聯合國一起合作。」

美國總統川普在瑞士達沃斯論壇上，高調為新成立的「和平理事會」揭幕，宣稱這將是一項「偉大計畫」，不僅能成功處理加薩問題，未來還可擴展到全球其他衝突，最讓外界關注的就是，川普點名要跟聯合國合作，引發議論。美聯社記者 ：「現在已經演變成一個，更具有野心的組織，由於川普施壓要求吞併格陵蘭島，該理事會的成立進程一直被掩蓋，一些歐洲領導人表示，他們將不會參與，川普提議的這個新機構。」

專家分析， 川普成立「和平理事會」目的，恐怕不只限於處理加薩問題。綜合BBC和CNN報導，川普所言更像是一個警訊，顯示他正試圖動搖、甚至重塑戰後以聯合國為核心的國際秩序。歐盟外交政策負責人：「我們希望這個和平理事會的職權範圍，僅限於聯合國安理會決議所設想的範疇，因此 如果我們像預期那樣，將範圍縮小到加加薩走廊，我們就能跟它合作。」

但專家也提醒，和平理事會目前不具任何法律地位，唯一的權力在於成員國。 倫敦智庫皇家國際事務研究所中東專家 麥寇柏格：「如果這個和平委員會真的成立，它會與聯合國抗衡嗎，它是否會架空1945年後建立的，以《聯合國憲章》《世界人權宣言》，和《日內瓦公約》為基礎的各項準則，它唯一的權力就是成員國願意行使的權力，它沒有國際法依據。」

不過，專家指出，這次出席儀式的國家只有19國，美國的重要盟邦像是英國、法國因疑慮選擇不加入，握有聯合國安理會否決權的中國大陸與俄羅斯也未參與，加上想當會員還得繳交高達10億美元的入會費，使川普的構想前景仍充滿不確定性。

