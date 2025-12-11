川普才剛點頭解禁輝達，習近平反手一記「信創」重拳！中國首次將「國產AI晶片」納入官方採購清單

在中美科技冷戰的棋盤上，這會是一步蓄謀已久的「先手棋」嗎？英國《金融時報》報導，就在美國總統川普宣布將對中國解禁輝達（Nvidia）高階晶片的前夕，北京已悄悄築起了一道防波堤——中國工業和信息化部（工信部）首度將國產AI處理器納入官方採購清單——這份尚未公開的「信創清單」新成員，包括華為與寒武紀（Cambricon）等本土晶片巨頭。

「此舉顯示北京決心使中國戒斷對美國技術的依賴，並在科技戰中加強本土半導體產業。」

信創 2.0：從操作系統到 AI 大腦

​《金融時報》指出，所謂「信創」（信息技術應用創新）是北京近年來推動技術自主的戰略核心，過去幾年這份採購指南主要針對的是微處理器（希望替代Intel和AMD）以及作業系統（希望替代微軟的Windows）。隨著 AI 晶片被納入清單，標誌著這場「去美化」運動也擴散到AI算力的最核心。

新聞小補帖：「信創」是什麼？ 全稱為「信息技術應用創新產業」，是中國政府為了實現資訊（中國稱「信息」）技術領域自主可控而推動的一項國家戰略，旨在將IT基礎設施（如CPU、作業系統、資料庫等）對國外產品的依賴，逐步替換為由國產產品滿足需求。這不僅是商業採購行為，更被視為國家安全的護城河，這次AI晶片入列，也意味著信創產業已進入深水區。​



知情人士指出，儘管相關文件尚未對外公佈，但多個政府機構與國有企業已收到這份通知。這意味著，未來中國公部門、學校、醫院以及財力雄厚的國企在編列IT預算時，必須優先考慮國產AI晶片。對於華為昇騰（Ascend）系列與寒武紀的產品而言，這也無疑是一張價值連城的保證入場券。

川普的「回馬槍」與習近平的「定心丸」

川普才剛剛宣布允許輝達向「經批准的中國客戶」出口H200晶片，然而北京似乎並未因此而鬆懈。據稱早在川普宣布解禁前，工信部就已下達了這項採購指令。這也傳遞了一個明確的訊號：無論白宮對中國的晶片禁令是鬆是緊，中國追求半導體供應鏈「去美化」的決心已不可逆轉。一位中國政策制定者對《金融時報》表示，不願轉向新架構的情況在轉型階段很常見，但中國確實需要更大的技術自主：「成長的陣痛是不可避免的，但我們必須克服它。」

​不過一位國營金融機構的高管向《金融時報》坦言，雖然他們今年已配合政策，編列了1億人民幣採購清單上的國產AI晶片，但這些昂貴的硬體大多處於「閒置狀態」，其中的原因很簡單也很致命——生態系不相容。該金融機構的量化交易模型是基於輝達的CUDA架構建立，若要切換到華為的昇騰處理器，意味著工程師必須學習陌生的程式語言，並重頭寫過大量程式碼。在分秒必爭的金融交易中，這樣的轉換成本確實高得令人卻步。

​《金融時報》分析，北京雖然對國產AI晶片的性能充滿信心，認為足以取代輝達這樣的頂尖AI晶片，不過以國產技術取代輝達技術的國策，確實遭到部分公司的抵制。中國最近也對大型資料中心加大補貼力道，讓AI算力的能源成本降低一半之多，此舉也有助於中國科技巨頭應對使用效能較差的國產半導體所帶來的額外電力成本。中國政府賭上龐大的內需市場與國家補貼，希望在輝達H200大軍壓境之前，讓國產晶片完成從「堪用」到「好用」的生態演化。​

隨著川普政府即將重啟輝達的高階晶片出口，北京又同時收緊國產替代的緊箍咒，夾在中間的中國科技企業與國營單位，恐將面臨一段痛苦的「雙重人格」時期——一邊搶購剛解禁的輝達H200以確保競爭力，一邊又要囤積國產晶片以滿足政治正確。

這場晶片戰爭，顯然還沒到終局。

