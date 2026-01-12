川普才天佑美軍！共和黨籍議員爆猛料：「恐在今晚」終結伊朗暴政

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

伊朗抗爭行動延燒半個月，已造成逾500人死傷、1萬6,000人遭逮捕。在局勢持續升溫之際，美國總統唐納·川普日前警告，若伊朗持續對平民使用武力，美方「不排除採取軍事行動」。白宮昨（11）日突在社群平台發文寫下「天佑美軍、天佑美國」，隨後共和黨參議員更脫口稱，美國恐在「今晚」有所行動，引發外界高度揣測。

共和黨籍聯邦參議員林賽·葛蘭姆脫口稱，美國恐在「今晚」有所行動，引發外界高度揣測。（圖／路透社）

白宮於當地時間下午4時50分（台灣時間12日清晨4時50分）在X發文表示：「天佑美軍部隊、天佑美國，而我們才正要開始。」貼文措辭強硬、時機敏感，迅速引發是否對伊朗動武的聯想。

廣告 廣告

同日晚間，共和黨籍聯邦參議員林賽·葛蘭姆出席猶太非營利團體「正義協會」（Tzedek Association）募款活動時表示，自己需縮短演講時間，「我也不確定會發生什麼，但今晚可能就是那個時刻」，言論被外界解讀為暗示美國可能即將對伊朗採取軍事行動。

葛蘭姆隨後直言，伊朗政權「只是時間早晚的問題」，並強調該政權必須結束，稱此舉是為了伊朗人民、美國自身以及以色列的安全；他甚至形容，若行動成功，將是「中東千年來最大的變革」。

截至台灣時間12日下午4時30分，美國官方尚未證實對伊朗採取任何進一步軍事行動，相關發言仍停留在政治層面的訊號與解讀階段。

更多FTNN新聞網報導

戰爭前的號角？白宮突發文「天佑美軍」 五角大廈披薩指數飆漲

委內瑞拉後輪到你了？德黑蘭再爆反政府活動 川普警告伊朗領袖：別逼我們開槍

伊朗致電美國求談判！川普警告「考慮強硬選項」 美軍進入評估階段

