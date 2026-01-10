川普才威脅「小心點」熱線後改變態度 邀請哥倫比亞總統2月訪白宮
川普對雙邊關係表達樂觀態度
哥倫比亞總統裴卓是一名左派領導人，長期以來一直遭到川普政府的貶抑。就在幾天前，美國採取軍事行動，抓捕時任委內瑞拉總統的馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，川普還曾威脅裴卓，要他「小心點」；不過就在兩人於7日通了電話後，川普的態度顯然出現轉變。川普9日表示，裴卓將於下個月訪問白宮。法新社報導，川普對雙邊關係表達樂觀態度。
川普（Donald Trump）在自家社群平台真實社群（Truth Social）上寫道：「我期待在2月的第一周於白宮與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）會面。」
川普在文中還指出：「我相信這將對哥倫比亞與美國雙方都帶來良好成果，但必須阻止古柯鹼及其他毒品流入美國。」
裴卓是哥倫比亞首位左翼總統，2025年10月因被指控未充分配合華盛頓打擊毒品，而遭美國施加制裁。
裴卓即將於今年卸任、且依法不得競選連任，他一直是批評川普最為強烈的拉丁美洲領導人之一，而川普也曾以激烈言辭回擊。
裴卓9日在哥倫比亞首都波哥大（Bogotá），呼籲委內瑞拉共同打擊在兩國邊界地區活動的毒品走私集團。裴卓在社群平台Ｘ上寫道：「我已邀請委內瑞拉現任總統（羅德里格斯，Delcy Rodríguez）與我們採取聯合行動，打擊毒品走私集團。」
裴卓並呼籲她協助在兩國團結合作之下，打擊跨境販毒集團。裴卓這番表態，正值美國威脅將在區域採取進一步軍事行動之際。
（責任主編：莊儱宇）
