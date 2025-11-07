川普才宣布減肥藥降價...後方藥廠高層突昏厥 白宮記者會緊急喊卡

美國政府致力壓低國內藥品價格，美國總統川普6號宣布和製藥龍頭禮來跟諾和諾德達成協議，將會大幅調降熱門減肥藥，包括胰妥讚跟猛健樂的售價。不過記者會進行到一半，一位藥廠高層卻突然暈倒，事發突然，連川普也立刻從座位上起身關心，場面一片混亂。

美國政府致力壓低國內藥品價格，總統川普6號在白宮橢圓形辦公室宣布和製藥龍頭禮來跟諾和諾德達成協議，將會大幅調降GLP-1類的減肥藥售價，價格從每月1300降到149美元。

廣告 廣告

不過記者會進行到一半卻突然喊卡，禮來公司執行長背後的諾和諾德藥廠高層，突然渾身發軟，在兩旁人員攙扶下還是倒在地上。事發突然，連川普也從座位上起身關心，場面一片混亂，白宮醫療小組迅速應對，請與會記者暫時離開現場。

諾和諾德藥廠高層在白宮記者會上昏倒，川普立刻起身關心。圖／CNN、路透社

事發後白宮表示的確有一名藥廠代表暈倒，不過預期他會完全康復，記者會重新開始後，川普也說這位代表只是有點頭暈，後來狀況良好。

GLP-1類減肥藥物包括胰妥讚跟猛健樂在內，透過抑制食慾達到減重效果，近年大受歡迎，但所費不貲，川普政府推出直銷藥品的官方網站，除了接受聯邦醫療保險跟補助的民眾，在網站購物的消費者也能享有國際間最優惠價格，預計在2026年正式上線。

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

氣候變化綱要公約會議登場 「第二排放國」美國缺席

美最高法院審理對等關稅案 川普稱若敗訴須制定「第二輪計劃」應對

衝擊輝達等大廠？ 路透：北京下令禁外國晶片