川普才宣布「泰柬願停火」 泰再出動F-16空襲柬國

泰國軍方出動2架「F-16」戰機轟炸柬埔寨。（圖／翻攝自柬中时报）





泰國、柬埔寨新一波衝突持續多日，美國總統川普才宣布，經過他與兩國領導人通話後，雙方願意停火；沒想到今天（13日）再度傳出泰國軍方出動2架「F-16」戰機轟炸柬埔寨，炸斷前線運輸橋梁，使邊境局勢再度升溫。

踩在地上發出喀喀聲響，眼前的房屋已完全損毀，鄰近泰國邊境的柬埔寨菩薩省住宅區遭與嚴重破壞，柬方指控泰軍攻擊平民目標，但遭到泰國否認。

柬埔寨民眾：「住在收容所裡很艱難，因為我的小孩都睡不好，像住在一個陌生的地方，她一哭我就要哄，直到她睡著，但我也很心疼她。」

泰柬新一波衝突持續多日，柬埔寨邊境居民被迫住在避難營，所幸捐贈物資陸續抵達。

柬奧多棉吉省長查尼亞達：「停火對我們至關重要，停火可以阻止你們看到的，從新生兒到老人等平民死亡，也能阻止我們的軍人傷亡。」

柬埔寨地方官員呼籲停火必須落實，但泰方聽到了嗎？

泰國看守總理阿努廷：「我已經向川普總統解釋過，我們是進行反擊，但在反擊的過程中，我們有時必須發出足夠響亮的聲音讓柬埔寨聽到。」

泰國總理阿努廷週五與美國總統川普通話，再度強調泰國是被迫反擊，也沒有說要停火。不過川普最新表示，在經過通話調解後，泰柬雙方願意停火。

美國總統川普：「我認為我們在泰國和柬埔寨，問題上做得非常好，我們制止了他們（衝突）。」

這場糾紛涉及主權與歷史，儘管泰柬同意停火，但邊境想恢復長久和平恐怕仍不容易。

泰國民眾：「破局的話我們又要逃命了...。」

