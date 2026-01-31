川普才提名華許接任主席 Fed兩位官員馬上喊：現在不是降息時機

美國總統川普30日才提名華許接任聯準會（Fed）主席，就有兩位今年有投票權的官員表示目前不是降息的時候，顯示Fed並不會因為華許主政，就輕易放鬆貨幣政策。

主管金融監理業務的Fed副主席鮑蔓表示，她認為值得先等待一段時間再降低利率，因為通膨仍然居高，而且後續經濟數據有可能扭曲實況。

鮑蔓是川普在第一任期時所任命的理事，被一些市場人士歸為「川派」；她這番發言尤其受到市場關注。

另外，聖路易區聯邦準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）表示，此刻決策官員應暫停降息，以免引發通膨壓力。他表示，「由於通膨高於目標，加上對（失業增加與通膨加重兩項）風險的展望相當平衡，我相信此時將利率降到寬鬆區域並不明智」。

他並指出，「除了冒著讓通膨升高或更持久的風險外，進一步寬鬆對勞動市場也不利，因為這將使通膨預期及長期利率升高，從而使經濟成長減緩，並傷害就業」。

穆薩林在貨幣政策立場上屬於「鷹派」。另外，今年有投票權的「鷹派」官員還有克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克，以及明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里，都可能對加速降息構成阻力。

