川普才說已促成停火 泰國與柬埔寨今又互相轟炸

泰柬衝突導致邊境數十萬平民被迫撤離家園。圖為2025年12月12日，柬埔寨邊境一處難民營的民眾等候領取物資。路透社



美國總統川普才宣稱已促成泰國與柬埔寨恢復停火，兩國部隊今天（12/13）上午再度相互發動攻擊。

路透社報導，柬埔寨新聞部表示：「泰國部隊尚未停止轟炸，仍在持續進行空襲。」泰國軍方則反控柬國「一再違反國際規範」，包括攻擊平民地點以及埋設地雷。

川普週五（12/12）晚間分別與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）、柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通話，隨後在社群平台Truth Social發文，宣稱泰柬雙方已同意自當天起「全面停止交火」。

不過，兩國領導人事後發表的聲明均未提及同意停火，阿努廷更直言並不存在停火。泰國外交部被問及川普的說法時，僅要求媒體參考阿努廷的聲明。

洪馬內今天則在臉書發表聲明，證實已分別與川普和馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）通話。他表示，柬埔寨仍依循去年10月在馬來西亞首都吉隆坡簽署的協議，持續尋求以和平方式解決爭端。

然而，洪馬內也表示，他已建議美國與大馬運用情報蒐集能力，「確認在最新一波交火中究竟是哪一方先開火」。

自週一（12/8）以來，泰柬兩國在長達817公里的有爭議邊界多處地點互射火箭與砲彈，是7月停火以來最激烈的交火之一。兩國7月間曾交火5天，在川普致電兩國領導人後促成停火。

阿努廷與洪馬內10月在川普見證下簽署停火協議，當時雙方同意一套撤離部隊與重型武器的程序，並釋放18名柬埔寨戰俘。但泰國11月暫停協議，因為一名泰國士兵遭地雷炸成重傷。泰國指控地雷是柬國近期才埋設的，但柬國否認。

