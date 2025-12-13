川普才說泰柬邊境全面停火 泰國空軍F-16轟炸柬埔寨前線

美國總統川普日前才宣布，已與泰、柬兩國領導人通話達成停火協議。（翻攝自The White House）

泰國與柬埔寨邊境衝突再度升溫。美國總統川普才對外宣布，已與泰、柬兩國領導人通話，雙方同意停火，沒想到今（13日）稍早，泰國軍方仍出動2架F-16戰機，空襲柬埔寨邊境一座具戰略意義的運輸橋樑，讓局勢急轉直下。

泰柬雙方10日起爆發新一輪交火，衝突持續多日。柬埔寨指控，泰軍攻擊已波及平民區域，靠近邊境的菩薩省多處住宅遭到嚴重破壞，不少居民被迫撤離家園、暫住避難所。當地民眾受訪時表示，收容所生活艱難，孩子夜裡難以入眠，戰火陰影始終揮之不去。

才說停火 為何戰機仍升空？

就在外界以為戰事可能降溫之際，泰國媒體披露，雙方在達叻府一帶的衝突持續整夜。泰軍掌握情資後，指柬軍部隊與重型武器正逼近邊境，於黎明時分出動F-16戰機，鎖定一座前線戰略橋樑展開空襲。戰機先在目標上空盤旋，隨後進行多次轟炸，橋樑遭到破壞，柬軍則未立即反擊。

對於停火說法，泰國看守總理阿努廷表示，泰方行動屬於被迫反擊，並未承諾停火，甚至直言，必須用「足夠大的聲音」讓對方聽見。相較之下，川普則在社群平台宣稱，經過他與泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪馬內通話後，雙方已同意全面停止開火，並回到既有和平協議。

雙方各說各話 誰先開火？

路透指出，泰柬兩國領導人在各自發布的聲明中，均未明確提及停火協議。洪馬內則表示，柬埔寨仍將依循先前在馬來西亞達成的和平框架，並呼籲美國與馬來西亞協助「驗證哪一方先行開火」。柬方同時指控，泰國軍隊13日上午仍持續轟炸爭議地區。

面對川普將邊境地雷爆炸事件形容為「意外」，阿努廷嚴正反駁，強調這絕非單純事故，並重申泰國將持續軍事行動，直到確保國土與人民不再受到任何威脅。

