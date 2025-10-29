川普才說「台灣就是台灣」！白宮：川習會週四10點登場 預計談4小時

國際中心／李紹宏報導

眾所矚目的川習會明（30）日於南韓登場，白宮稍早表示，將在韓國上午11點，也就是台灣時間上午10點進行談話。

美國總統川普將於30日在南韓釜山與中國國家主席習近平舉行會晤。（圖／翻攝自白宮X）

川普稍早表示，預計與中國領導人習近平的會晤將持續長達四小時。

事實上，各界也關心兩大經濟體的領袖將有什麼樣的談話，至於會不會談到台海議題，川普稍早就表示「沒什麼好問的，台灣就是台灣」。

此外，CNN也分析，習近平希望美方將不支持台獨的立場明確改為「反對台獨」，除此之外，放寬AI晶片出口中國，以及中國企業在美國發展的權限都將成為議題。而川普則可能會談及包含芬太尼、稀土、美國大豆出口中國，甚至俄烏戰爭等議題，但在此之前關稅才是重中之重。

更多三立新聞網報導

陳沂納悶「為何王子光速認錯」？網曝恐有「關鍵爆料片」：千萬不能外流

廚餘政策又改！掩埋場變「盧秀燕毒湖」 綠議員拍桌轟他唬爛：下台啦

瞎員工尿在牛排上超過20次！警更挖出「地獄級影片」：根本不是人

北部又要炸雨！東北季風再報到 專家曝「這時間冷爆」：下探18度

