川普打不停？ 奈及利亞基督徒遇襲死傷慘

奈及利亞中部發生針對基督徒的襲擊，導致數十人喪命。隨著國內宗教和族群局勢惡化，川普發文強烈譴責，並暗示可能進行軍事干預。另一方面，美國在加勒比海的軍事部署也持續升級，近期多次展開大規模軍演，雖然川普否認有攻打委內瑞拉的計畫，區域情勢仍逐漸升溫。

坑洞中躺著一具具冰冷屍體，其中也包含小孩和婦女，有民眾目睹悲劇，靠在牆邊不忍痛哭，奈及利亞中部在動亂下，數十名基督徒在睡夢中遭到襲擊，無辜喪命。

當地居民：「我們在睡夢中聽到槍聲，他們（武裝份子）開始，從附近的村落掃射，沿途射殺村民到我們的村莊。」

奈及利亞的宗教和族群矛盾持續惡化，美國總統川普對奈及利亞局勢，發表強硬聲明，他在社群發文，要求奈及利亞必須立即改變，否則美國將不會袖手旁觀，指責當地政府無力應對暴力衝突，而國防部長赫格塞斯，也附和表示，如果奈及利亞政府沒有行動，美國將要殺死這些，伊斯蘭恐怖分子，暗示美國可能進行軍事干預。

電影《獵日風暴》中，美國軍隊在西非的虛構國家，進行反恐行動，戰爭卻對平民造成毀滅性的影響，若美軍在西非開戰，電影中的情節恐怕將成為奈及利亞局勢的縮影，在面對奈及利亞動亂的同時，美國海軍正繼續加強對加勒比海的軍事部署，美軍不但屢屢在加勒比海附近轟炸委內瑞拉船隻和派遣巡洋艦，還持續地在加勒比海進行大規模軍演，此舉被解讀為美國，想強化對中南美洲的控制，甚至有外國媒體報導稱，美國正在考慮對委內瑞拉發動地面軍事行動。

記者vs美國總統川普：「（總統先生有報導指出，您正在考慮打擊委內瑞拉，這是真的嗎？）不，（您已經做出決定了嗎？）不那不是真的。」

川普和國務卿盧比歐都否認，美國有攻打委內瑞拉的計畫，但和平獎得主馬查多在接受採訪時，卻呼籲美開打，稱這是唯一的解法，隨著奈及利亞和加勒比海的局勢升級，美軍的一舉一動似乎都牽動著全球和平。