川普打告急牌：民主黨若贏期中選舉「一定彈劾我」

美國總統川普呼籲共和黨，今年期中選舉絕不能輸，否則民主黨一定會彈劾他。

美國總統川普呼籲共和黨國會議員，必須全力贏得今年11月舉行的美國期中選舉，否則若是讓民主黨拿下國會控制權，他可能又會被彈劾。（葉柏毅報導）

川普6日在出席一場共和黨聯邦眾議員的會議時，再度強調今年11月期中選舉的重要性。川普直言，只要民主黨贏了，他們就一定會再度推動彈劾程序。川普在第一個任期，曾經兩度被當時由民主黨掌握的聯邦眾議院，以「煽動叛亂」等理由彈劾。

路透社報導，雖然川普上任這一年以來，看似做了不少事，不過美國的通貨膨脹，仍然沒有減緩的跡象，物價仍然居高不下，即使川普政府把這些都推給前任的拜登政府，不過有不少美國民眾，當初就是認為川普能立即解決物價高漲問題，才把票投給他的，在這一年中，物價並沒有顯著降低，民眾當然對川普不滿意，這也影響到共和黨在今年期中選舉的選情。

雖然川普不斷向共和黨內信心喊話，表示他預期共和黨在這次期中選舉中，會創下「史詩級」勝利，但他也坦承，歷來總統所屬政黨，在期中選舉會普遍處於劣勢。川普表示，他會更努力去理解選民真正的想法，也提醒共和黨內，絕不能今年的期中選舉掉以輕心。