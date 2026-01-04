川普打委內瑞拉挨轟！他舉「歐巴馬、拜登3出兵前例」：民主黨別雙標

美國日前在總統川普（Donald Trump）授意下，對委內瑞拉發動閃電打擊，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），受到全球高度關注；由於這次行動並未得到國會批准，作為在野黨的民主黨隨即大動作抨擊川普，甚至有意推戰爭權力法案反制。對此美國社會活動家格林（Ja'Mal Green）則舉出3個例子打臉民主黨，喊話民主黨「別搞雙標」。

川普將馬杜洛活捉押送回美國，民主黨對其「未通知國會就出兵」的行為表達反對，揚言推戰爭權力法案反制川普。格林透過社群平台X指出，前總統歐巴馬（Barack Obama）、拜登（Joe Biden）也都有過未通知國會就出兵的紀錄。

廣告 廣告

格林回憶，歐巴馬在2011年閃電出兵，擊斃了當時帶領蓋達組織的精神領袖賓拉登（Osama bin Laden），同年入侵利比亞，造成時任總理格達費（Muammar Gaddafi）被反對派殺死，都沒有經過國會同意。拜登2022年擊斃蓋達組織領導者札瓦希里（Ayman al-Zawahiri），也未獲國會批准。

「民主黨別再搞雙標（Democrats to need to stop being hypocritical）」，格林表示，上述3個都是美國總統未經國會同意出兵，導致特定組織領導者死亡的實力，如今川普出兵還將馬杜洛活著帶回美國，怎麼反倒成為民主黨譴責的對象。

格林也在另外一篇貼文中表示，如今仍是民主黨重要人物的歐巴馬，過去也曾傳出想「處理」馬杜洛的消息，且從歐巴馬至今未表態來看，他（歐巴馬）也同意這次的行動。

更多風傳媒報導

