川普打委內瑞拉非為民主正義！ 范琪斐斷言台灣境遇：想都不要想

美國對委內瑞拉展開突襲並逮捕總統馬杜洛夫婦，將2人輾轉押送至紐約受審，威懾全球。美國總統川普4日表示，美國將「接管（run）」委內瑞拉，直至該國實現政權過渡。資深媒體人范琪斐昨（4日）對此分析指出，「川普這次會這麼幹，是因為委內瑞拉的地理位置，就在美國後門」，且川普很明確的表示不想做全世界的警察，「所以他打委內瑞拉，不是為了什麼公平正義，民主思想。他是為了美國的利益。」

范琪斐昨在臉書發文說，這條國際新聞在台灣引起很多既視感，有人說，看川普打委內瑞拉多有磈力，才不管什麼是不是干涉內政、國際法去死、對付極權國家就是要這樣，還有人腦補，將來老共要是敢打台灣，看看美國這次打委國的軍事實力，應該會多想想，但她不認為川普會為了台灣跟中國大陸開戰，想都不要想。

至於為何這次川普會這麼幹，范琪斐分析，是因為委內瑞拉的地理位置，就在美國後門，先前就講過川普不喜歡管別國的事，看看烏克蘭，他想盡辦法要抽身，那為什麼管委內瑞拉管這麼積極？就有專家分析，川普呢，是把拉美視為美國後門，這是美國的地盤，所以美國一定要把拉美管得很緊，委內瑞拉這麼不聽話，怎麼可以？

范琪斐續指，川普很明確的表示不想做全世界的警察，所以他打委內瑞拉，不是為了什麼公平正義，民主思想，他是為了美國的利益，而這個利益可以是美國的國安，可以是委國的石油，但不要搞錯，就是美國的利益，跟委國民眾是不是就此過上好日子，沒有關係。

范琪斐並認為，這是為什麼要再強調一次，台灣的國防預算要快點審，因在川普的邏輯，各國盟友要各自多擔負一些防衛自己的責任，「我美國要顧的，是我自家地盤，你們眼前的敵人，自己要想辦法抵抗。」她並指出，「川普絕對不會去扶站不起來的阿斗」，馬杜洛下台，對委國人民是會變好還是變壞，現在還不知道。」

