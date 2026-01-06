川普打委國前夕「他賭馬杜洛1月垮台」！暴賺逾40萬美元 遭疑內線交易

預測市場平台「Polymarket」。（圖／翻攝自Facebook／Polymarket）

川普政府於美東時間3日非法入侵委內瑞拉，綁架該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。然而，就在行動展開前數小時，1位名匿名交易者於預測市場平台「Polymarket」押下重注，賭馬杜洛將在1月底前垮台，最終換來超過40萬美元（約合新台幣1,260萬元）的驚人獲利。

綜合外媒報導，在1個專門投注現實世界事件結果的熱門預測市場平台Polymarket上，1位用戶在川普下令執行行動的數小時前，下注了3.2萬美元，賭馬杜洛將在1月底前被推翻。當美國成功綁架馬杜洛的消息傳出後，這位用戶獲利超過40萬美元。

這名交易者究竟只是運氣極佳，還是事先掌握了政府的機密決策內容？目前仍無法確定。網路上的業餘調查者曾嘗試追查該用戶的身分，但並未取得任何突破。只知道該帳戶最初使用「Burdensome-Mix」作為暱稱，後來將顯示名稱改成1串字母與數字，而且是在進行馬杜洛垮台投注前僅數週才加入Polymarket的。

在Polymarket與其競爭對手、網路預測博弈平台「Kalshi」這類預測市場中，大多數交易者都是以化名下注，而非真實姓名。不過，由於帳戶通常與加密貨幣錢包連結，有時仍有可能追查出使用者的真實身分。

專門追蹤加密貨幣竊盜行為的公司「Chainalysis」告訴媒體，他們無法確定該帳戶背後的實際人物，但指出此人使用多家美國的加密貨幣交易所進行兌現，這顯示其並未刻意透過海外灰色交易所來隱匿身分，而這類手法通常出現在加密貨幣詐騙案件中。

「這是否構成內線交易？很難說。」研究內線交易與企業舞弊的賓州大學華頓商學院（University of Pennsylvania’s Wharton School）教授泰勒（Daniel Taylor）表示，「事後回頭看，總是比較容易挑出看起來可疑的行為，而不是在事情發生當下即時辨識。」

對於這名賭對馬杜洛命運的交易者而言，謎團仍未解開，但此事已引發更廣泛的討論：預測市場是否存在內線交易的漏洞，而金融專家警告，這類行為可能長期逃過聯邦監管機構的注意。

與證券交易市場由美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）嚴密監控潛在的內線交易行為不同，預測市場的監管防線相對薄弱。

Polymarket和Kalshi均由美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）負責監督。該機構有權執行反詐欺規範，包括涉及內線交易的案件。然而，CFTC的人力規模僅約為SEC的1/8，儘管「Kalshi」單在1週內的交易量就超過20億美元。

此外，川普總統之子小川普（Donald Trump Jr.）同時擔任Polymarket與Kalshi的顧問，這一點也使部分專家質疑監管機構是否會對這些公司採取強硬立場。

耶魯管理學院（Yale School of Management）教授索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）指出：「鑑於第一家庭（First Family）存在的利益衝突關係，CFTC的監督可能受到影響。」

哥倫比亞商學院（Columbia Business School）教授卡諾里亞（Yash Kanoria）也認為，這些公司與川普政府之間的聯繫，削弱了外界對監管機構是否會積極查緝操縱投注行為的信心，「我們需要確保平台本身有動力清除像內線交易這類的不當行為，而不受到任何干擾性因素影響。」

對此，CFTC與Polymarket均未回覆置評請求。Kalshi則在聲明中表示，平台禁止內線交易行為，「包括政府員工針對政府相關活動進行的預測市場交易」。同樣地，Polymarket的規則也禁止更廣泛形式的市場操縱。

拜登政府（Biden administration）曾對預測市場採取強硬立場，不僅在法院中與其交鋒，反對其開放美國選舉相關投注，也對體育博彩進行打壓。目前體育博彩在近20個州仍屬非法。

川普政府的監管方向則截然不同。美國司法部（Department of Justice）與CFTC已中止對預測市場的調查。川普本人所經營的社群平台Truth Social也宣布，計畫推出自家的預測市場。

Polymarket過去也曾出現其他疑似內線交易的案例，例如曾有人精準押中Google去年23個最熱門搜尋詞彙中的22個，淨賺近100萬美元。

賓州大學的泰勒指出，即便能證明某人利用未公開資訊在預測市場中獲利，是否能成功起訴，關鍵仍在於是否能證明實際損害，「美國政府究竟會因為有人事先得知馬杜洛行動而進行交易，受到什麼樣的傷害？如果無法證明有人因此被剝奪了價值，那將會是1個極難成立的案件。」

對此，紐約州民主黨眾議員托雷斯（Richie Torres）的也將提出1項法案，旨在禁止聯邦選舉官員、政治任命人員和行政部門員工在能夠獲取非公開資訊的情況下，參與與政府政策或政治結果相關的預測市場交易。

托雷斯的發言人告訴記者，該法案正在醞釀中，但有關賭博的消息以及川普決定對馬杜洛採取行動，使得法案的推進變得更加緊迫。報導稱，他希望在未來幾天或幾週內為該法案爭取更多共同提案人。

