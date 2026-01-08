川普打房、宣布將禁止機構投資人購買獨棟住宅 營建股應聲崩跌

美國總統川普於1月7日正式宣布，計劃禁止機構投資人購買獨棟住宅（Single-family homes）。此舉目的是應對日益嚴峻的住房負擔危機，並將房產所有權重新交還給一般美國民眾。消息傳出後，美國房地產相關類股應聲下跌，反映市場對此重大政策轉向的高度敏感。



川普透過其社群平台TruthSocial發表聲明指出，擁有住房長久以來被視為「美國夢的巔峰」，是努力工作與回饋社會的象徵。然而，他批評在現任政府與國會民主黨人的領導下，創紀錄的高通膨已導致年輕一代美國人難以負擔房價，使美國夢變得遙不可及。

市場強烈震盪：營建股與租賃巨頭股價重挫



「正是基於這個原因，以及其他考量，我將立即採取措施，禁止大型機構投資人購買更多獨棟住宅，並將呼籲國會將其立法。」川普在貼文中強調。他進一步預告，將在兩周後舉行的達沃斯（Davos）論壇演講中，詳細闡述相關住房提案與負擔能力計畫。

此項政策宣示對資本市場造成立即衝擊。1月7日交易時段，專門收購房屋用於租賃市場的龍頭企業American Homes 4 Rent (AMH)股價一度跌至近三年低點，甚至因股價波動劇烈而啟動暫停交易機制；恢復交易後，該股最終收跌約3.4%。

與此同時，追蹤房地產市場表現的費城住宅指數（Philadelphia Housing Index）單日跌幅超過2.6%，創下自去年11月中旬以來的最大單日跌幅。在全球擁有大量房產資產的貝萊德（Blackstone），其股價在尾盤跌幅更是擴大至5.9%以上。



機構投資與住宅供給：長期爭議浮上檯面



自2008年金融危機引發大規模房屋法拍潮後，以貝萊德為首的大型金融機構開始大量購入獨棟住宅轉作租賃。近年來，隨著辦公室與零售等商業地產受遠距辦公衝擊，機構資金進一步轉向表現穩健的住宅租賃市場。

長期以來，住房倡議者與部分民主黨立法者均對此趨勢提出質疑，認為機構房東大量掃貨限縮了首購族的供給量，並推升了整體的租金成本。然而，貝萊德在1月發布的研究報告中反駁，指出機構投資人實際上僅擁有全美獨棟住宅總量的0.5%，對於整體市場結構的影響力被外界誇大。

法律權限與立法前景仍具變數



儘管川普態度強硬，但目前白宮尚未說明總統將援引何種法律權利來執行這項禁令。若要達成永久性且全面性的限制，必須獲得國會的支持並完成立法程序。目前尚不清楚國會內部的支持力道，以及該政策是否會面臨來自金融界與房地產開發商的法律挑戰。

隨著川普即將在達沃斯論壇發表細節，各界正密切關注這項干預市場的激進政策，將如何重塑美國房地產市場的競爭規則與未來走向。



