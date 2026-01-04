川普打擊委內瑞拉前未通報國會 參院擬下周表決戰爭權力法案制衡

美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。民主黨抨擊，川普未取得國會授權就動武，也未依規定事先向國會說明。民主黨參議員預計下周表決「戰爭權力法案」，若法案通過，將要求川普在對委內瑞拉發動進一步軍事行動前，須先獲得國會授權。

美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，用軍艦將兩人帶往紐約受審。美國總統川普（Donald Trump，前）午間在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會。（美聯社）

美國攻擊委內瑞拉並抓捕長期執政的專制總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）發布書面聲明表示，將在下周推動就「戰爭權力法案」（War Powers Resolution）進行表決。

美國憲法第1條第8款規定，國會擁有宣戰權。1973年的法律要求總統動用美軍進行軍事行動時，需向國會說明。

凱恩指出，國會早該重新確立其在戰爭、和平、外交與貿易議題上的憲法職權。這項跨黨派法案明確指出，除非經國會授權，美國不應與委內瑞拉交戰，「我們進入美國民主第250年，不能讓政權淪為當年建國者所逃離的暴政」。

參議院軍事委員會民主黨籍首席議員利德（Jack Reed）也透過書面聲明表示，川普未經授權、未通知、也未向美國人民做出任何解釋，就對外國發動戰爭。無論接下來如何發展，川普都將承擔後果。

美國總統川普（Donald Trump）於記者會上指出，之所以在對委內瑞拉採取行動前刻意未先通知國會，是因為他不信任國會議員能保密。國務卿盧比歐（Marco Rubio）說，政府無法事先告知國會，因為這是一項「依情勢而定」（condition-based）的任務。

美國政治新聞網POLITICO指出，這次投票也將測試共和黨內部對川普強硬行動的支持度。以往限制川普動用軍力的提案，因缺乏共和黨支持而失敗，但這次委內瑞拉行動引發的爭議，可能讓部分對緊張升級抱持疑慮的共和黨議員改變立場。

由於所有民主黨議員及共和黨參議員保羅（Rand Paul，提案發起人之一）預計會支持此案，只要再有3名共和黨議員倒戈，即可取得通過所需的51票。

不過，「戰爭權力法案」從參議院通過後，仍需由眾議院批准，並經川普簽署才能成為法律，預計川普將否決任何限制其三軍統帥權限的決議案。去年11月，參議院否決由凱恩等人共同提出的委內瑞拉戰權決議案，當時共和黨只有保羅及阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）支持。

另一方面，報導指出，共和黨領袖圖恩支持逮捕馬杜洛，肯定美軍執行「必要的任務行動」。他預期，政府將就這項行動及其「綜合禁毒戰略」內容進行更多簡報。眾議院議長強生（Mike Johnson）也對媒體表示，川普政府正在安排向國會議員簡報。