川普打擊移民再拉清單 美國21日起暫停75國簽證申請

川普政府21日起將暫停辦理來自75個國家的移民簽證申請。圖為川普14日在白宮橢圓形辦公室。（美聯社）



美國國務院發言人皮戈特14日表示，作為華府加強打擊移民的一部份，美國總統川普政府將暫停處理來自75個國家的移民簽證申請，生效日為21日。該機構曾於12日表示，自川普上任以來，已撤銷超過10萬份簽證。

進一步打擊移民 哪些國家被列清單？

路透社報導，此次暫停措施將影響來自拉丁美洲、巴爾幹半島、南亞國家，以及來自非洲、中東與加勒比海地區許多國家的申請人。

一名美國官員表示，受到暫停措施影響的國家名單如下：

廣告 廣告





阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安地卡及巴布達、亞美尼亞、亞塞拜然、巴哈馬、孟加拉、巴貝多、白俄羅斯、貝里斯、不丹、波士尼亞、巴西、柬埔寨、喀麥隆、維德角、哥倫比亞、剛果民主共和國、古巴、多米尼克、埃及、厄利垂亞、衣索比亞、斐濟、甘比亞、喬治亞、迦納、格瑞那達、瓜地馬拉、幾內亞、海地、伊朗、伊拉克、象牙海岸、牙買加、約旦、哈薩克、科索沃、科威特、吉爾吉斯、寮國、黎巴嫩、賴比瑞亞、利比亞、北馬其頓、摩爾多瓦、蒙古、蒙特內哥羅、摩洛哥、緬甸、尼泊爾、尼加拉瓜、奈及利亞、巴基斯坦、剛果共和國、俄羅斯、盧安達、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、塞內加爾、獅子山、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、泰國、多哥、突尼西亞、烏干達、烏拉圭、烏茲別克、葉門。

皮戈特（Tommy Pigott）說道：「國務院將利用其長期以來的權力，認定那些不符合資格的潛在移民不會成為美國的公共負擔，並且不讓他們慷美國人民之慨。來自這75個國家的移民簽證處理將暫停，同時國務院將重新評估移民處理程序，以防止可能依賴福利與公共資源的外國公民入境。」

這項措施最初由福斯新聞報導，此舉不會影響美國的訪客簽證。由於美國將主辦2026年世界盃和2028年奧運，因此訪客簽證一直備受關注。

移民限縮持續進行 最早溯及去年11月

路透社閱覽了一份國務院發送給美國駐外使館的內部電報，內容顯示國務院正對所有政策、法規與指導方針進行「全面檢視」，以確保對所有申請美國簽證的人進行「最高級別的審查與查核」。

該電報指出，有跡象顯示，來自這些國家的國民曾在美國申請公共福利，並寫道：「來自這些國家的申請人，有高度風險在美國成為公共負擔，並動用地方、州及聯邦政府的資源。」

此外，該電報指出美國外交官在11月接獲指示，要求他們確保簽證申請人具備經濟獨立條件，以防在美滯留期間依賴政府補貼，同時拒絕那些已獲「列印授權」但尚未列印的簽證申請人，包括已列印但尚未從領事部門領出的申請人。

更多上報報導

歐洲官員曝川普可能在24小時內對伊朗動武 美已撤中東基地人員

川普宣布對部分AI晶片徵收25%關稅 輝達及AMD入列

行政院證實鄭麗君率團赴華府磋商關稅 路透：或月底公布協議內容