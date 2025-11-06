川普打破33年禁令「稱將恢復核試」 普丁警告：俄國恐採對等回應措施

在川普發表評論後，普丁暗示可能進行新的核試驗。（圖／路透社）

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近日表示，俄方將研議恢復核武試驗的可能性，此舉被視為對美國總統川普（Donald Trump）上週宣布「美國將重啟核武試驗計畫」的回應。

根據《CNN》報導，普丁於5日與俄國安全會議成員會面時指出，俄羅斯一直嚴格遵守《全面禁止核試驗條約》（CTBT），「我們沒有計畫偏離這些承諾」。但他同時警告，若美國或其他簽署該條約的國家開始進行核武試驗，俄羅斯也將被迫採取適當且對等的回應措施。

事實上，俄美兩國自1990年代以來皆未進行核武試驗，並同為《全面禁止核試驗條約》的簽署國。根據「核威脅倡議組織」（NTI）資料，俄羅斯上次核試於1990年10月，美國則在1992年後即未再進行相關試驗。

如今普丁透露，他已要求政府相關部會與機構，提交關於可能啟動核武試驗準備工作的協調提案」。對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）隨後強調，目前尚未作出任何決定，「我們只是評估是否有必要開始準備，俄羅斯仍受全面禁止核試驗的義務約束。」

普丁上週曾宣布俄方成功測試一枚名為「波塞頓」（Poseidon）的實驗性核動力水下魚雷，據軍事分析指出，其射程可能超過9,600公里。僅數小時後，川普便在社群媒體發文稱，「鑑於其他國家正在進行核試，我已指示戰爭部門開始對等地測試我們的核武」，並稱該程序將立即啟動。

俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）指出，即使沒有川普的最新發言，也可以明顯看出美國「正在積極提升其戰略攻擊能力」。他強調，俄方不能僅看美方政治人物的言論，而應關注其實際行動，例如退出多項軍控協議及研發新型武器等，「俄羅斯的核威懾力量必須隨時應對任何威脅，位於北極圈的新地島（Novaya Zemlya）核試場已準備好隨時進行測試。」

俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）則在安全會議上表示，美方尚未就川普的言論提供正式解釋，這意味著俄方「沒有理由相信美國會在近期內，避免為核試做準備」，即便美方繼續不作正式說明，這也改變不了事實。

他認為，如果俄方現在不採取相應措施，未來就可能錯失對美國行動作出及時回應的機會，核武試驗的準備期可能長達數月甚至數年。此番言論顯示，俄美兩國在核武問題上再度陷入緊張對峙，外界憂心，這恐將讓全球軍控體系進一步陷入危機。

