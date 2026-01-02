川普打臉自己發言人! 否認做MRI只是做CT 強調每日吃4倍阿斯匹靈為這個.....

美國總統川普近期接受《華爾街日報》專訪，並針對自己的健康問題進行辯解，強調自己對「 2025 年 10 月接受檢查」一事十分後悔，同時強調自己健康狀況良好。 圖：路透社／達志影像

[Newtalk新聞] 做為美國歷史上最高齡的就任總統，川普的健康問題一直都是世界各地民眾的關注焦點，川普本人在 2025 年 10 月進行的健康檢查也受到輿論的廣泛討論。針對自己的健康問題，川普近期接受美國媒體訪問時，對自己接受健康檢查一事表示後悔，同時解釋自己每天服用阿斯匹靈的原因，強調自己仍具有充足的經歷與良好的健康狀況。

綜合《美國廣播公司新聞》、美國《每日野獸》等外媒報導，現年 79 歲的川普於當地時間 1 日接受美國《華爾街日報》的專訪，並針對自己的健康狀況、 10 月接受健康檢查等事件進行討論。

川普透過訪談指出，他非常後悔自己在去年 10 月的健康檢查中，進行心血管與腹部成像的調查，「這個行為向『假新聞媒體們』提供了彈藥」。川普強調，相關行為很可能會讓民眾對他的健康狀況產生誤解，「我個人的健康狀況沒有任何問題」。川普也進一步表示，他 10 月做的成像掃描檢查不是較為先進、精細的「磁振造影」( MRI )，而是較為簡單的「電腦斷層掃描」( CT 掃描)。

美國總統川普的手部曾出現明顯瘀青。 圖：翻攝自 @RpsAgainstTrump X 帳號

川普的醫生兼海軍上校肖恩．巴巴貝拉 ( Sean Barbabella ) 也在接受《華爾街日報》的訪問時，宣稱川普接受的檢查是「 CT 掃描」。巴巴貝拉指出，川普早在 2025 年 4 月就已完成年度體檢，「 10 月會在沃爾特．里德軍事醫療中心接受檢查的原因，是在該中心會見工作人員與士兵後『順便進行的』」。巴巴貝拉也進一步表示，「川普總統的整體健康極佳，沒有發現任何異常」。

另外，川普也談及自己每日服用阿斯匹靈的習慣，強調自己每天服用 325 毫克的阿斯匹靈，幾乎是日常治療中「最低劑量」的 4 倍。「雖然醫生們有建議我減少阿斯匹靈的服用量，但我已經保持這個習慣 25 年了，且對它『有點迷信』，不太想就此減少服用劑量」。

​白宮新聞秘書卡羅琳 · 萊維特（Karoline Leavitt）。 圖：擷自X帳號@IvankaNews_

川普稱，阿斯匹靈可以幫助人體稀釋血液，「我不想讓濃稠的血液流經我的心臟，我希望讓好的、清澈的血液流經我的心臟」。與此同時，川普也對白宮發言人卡羅琳．萊維特 ( Karoline Leavitt ) 先前的言論進行澄清，認為自己手部的瘀傷可能與過度服用阿斯匹靈以及皮膚變薄等多項因素有關。

針對自己疑似在白宮會議過程中「打瞌睡」的問題，川普辯解稱，只有在他「放鬆休息或眨眼」時，相機才會按下快門。川普強調，自己晚上的睡眠時間不夠多，「我每天早上 10 點就會進入橢圓形辦公室，並持續工作至晚上 7 點至 8 點」。

川普總結稱，他對自己的健康狀態十分有信心，認為自己能夠保持充沛精力的主要原因，與自身的基因有關，「基因非常重要，我有非常好的基因」。

