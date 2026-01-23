川普打赤膊騎北極熊？《經濟學人》最新封面照：川普構成的真正危險

最新一期《經濟學人》雜誌，封面照合成美國總統川普裸露上半身，騎著一頭北極熊。翻攝《經濟學人》官網



美國總統川普近日頻頻針對丹麥半自治島嶼格陵蘭出招，21日在瑞士達沃斯宣布達成框架協議。最新一期《經濟學人》雜誌封面照，合成裸露上半身的川普騎著一頭北極熊，分析川普對全球局勢造成的風險。

最新一期《經濟學人》雜誌，封面照合成美國總統川普裸露上半身，騎著一頭北極熊。翻攝《經濟學人》官網

預定24日出刊的《經濟學人》，以《川普構成的真正危險》（The true danger posed by Donald Trump）為封面故事指出，儘管川普採取了策略性退讓，但巨大風險依然存在。

報導引言指出，歐洲人原本預期川普會發表一番激烈的言論，但在達沃斯，他的表現幾乎是和解式的。他要求獲得格陵蘭島的「權利、所有權和產權」，但放棄加徵關稅，也排除動用武力的可能性，後來還稱讚一個新的「框架」以及達成協議的可能性。

川普17日宣布，要對8個派兵支援格陵蘭的歐洲國家課徵關稅，震撼全球．經過協商，他21日宣布與北約達成協議，撤回關稅且排除動武，危機看似暫時解除。

