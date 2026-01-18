川普打造「和平理事會」 入會竟要10億美元引全球嘩然

美國總統川普。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美國川普政府計畫成立一個新的國際組織——「和平理事會」（Board of Peace），旨在促進衝突地區的和平與重建。根據公開草案，任何希望獲得永久會員資格的國家，需至少出資10億美元（約316億新台幣）。川普將擔任首任主席，掌握決策與募款權，引發國際關注與部分國家的疑慮。

草案顯示，和平理事會將以促進穩定、恢復合法治理及保障衝突區域持久和平為宗旨。理事會決策採多數票制，但所有決議仍須主席批准，且主席可決定成員任期是否續任。草案同時規定，向理事會捐款超過10億美元的國家，可免除三年任期限制。

廣告 廣告

川普已邀請多位國際領袖參與，包括阿根廷總統米萊（Javier Milei）與加拿大總理卡尼（Mark Carney），並計畫在理事會框架下設立針對加薩的專門分支。然而，以色列總理納坦雅胡對此表示不滿，稱相關計畫未與以色列協調。多個歐洲國家則已受邀參與，但對川普掌控募款及決策權表達保留或反對意見。

白宮16日公布首批執行小組成員，包括國務卿盧比奧（Marco Rubio）、中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫什納（Jared Kushner）以及前英國首相布萊爾（Tony Blair），負責籌備理事會的整體運作。草案指出，理事會每年至少舉行一次投票會議，主席可視情況召開額外會議，議程也需經主席批准。

批評人士指出，這一新設機制可能成為對抗聯合國的替代方案。草案雖稱募資款項將用於加薩重建，但多國對川普全面掌控理事會運作表達疑慮。目前已有多國正嘗試聯合反制，對理事會的國際合法性與運作透明度提出挑戰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美情報顯示「伊朗計畫攻擊美軍基地」川普：將以非常強大武力反擊

川普狂掃1億美元債券 投資標的撞上政府監管引爆利益衝突疑雲