川普打造「和平理事會」 梵蒂岡證實教宗良十四世獲邀加入

教宗良十四世21日在梵蒂岡保祿六世大廳，出席每週例行公開接見活動。（路透社）

梵蒂岡最高外交官員、國務院長帕洛林於週三（21日）證實，教宗良十四世已收到美國總統川普的正式邀請，計畫加入新成立的「和平理事會」。此舉不僅引發宗教與政治界的高度關注，也讓這項旨在繞過聯合國框架的「川普式外交」再度成為全球爭論的焦點，教宗最終的選擇，將被視為對這種「非典型和平機制」的重要道德背書或婉拒。

根據《路透社》報導，帕洛林樞機卿（Pietro Parolin）向媒體坦言，教廷正在權衡這項邀請，並強調「這需要一段時間深思熟慮後才能給出答覆」。首位美籍教宗良十四世自去年5月當選以來，展現出堅韌且低調的外交風格，並多次對加薩人權問題發表強力抨擊，由於教宗身為全球14億天主教徒的領袖，極少正式加入特定國家的國際委員會，若此次良十四世決定入席，將打破教廷長久以來的外交傳統，成為台美與教廷關係、乃至全球宗教外交的重大轉折。

廣告 廣告

川普最初於去年9月提議成立「和平理事會」，初衷是結束加薩戰爭，但隨後將其職權大幅擴張至解決全球所有衝突。根據《路透社》取得的憲章草案，川普將擔任該理事會的首任主席，核心成員包括美國國務卿盧比歐與川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。值得注意的是，理事會成員採三年一期制，除非該國願意支付10億美元（約新台幣319億元）的活動資金，方可換取永久成員資格。

目前全球已有約36位領導人承諾加入，包括以色列、沙烏地阿拉伯等中東盟友，以及匈牙利、白俄羅斯及俄羅斯等國。歐盟國家則相對不安，德國總理梅爾茨已表態不參加達沃斯的簽署儀式；義大利質疑此機制違反其憲法；面對法國總統馬克宏的拒絕，川普更揚言若巴黎不肯加入理事會，將對法國葡萄酒與香檳課徵200%的懲罰性關稅。

儘管聯合國安理會曾在去年11月暫時授權理事會負責加薩的過渡管理，但對於其擴張至全球事務的合法性，俄羅斯與中國均抱持保留態度，擔憂自身在安理會的否決權遭架空，許多外交官更警告，川普將其私人領導的理事會凌駕於國際組織之上，恐將削弱聯合國的既有職能。川普對此則輕描淡寫地回應，他並非要取代聯合國，但強調目前的國際體系效率不彰。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





更多《鏡新聞》報導

美眾院通過法案！提供台灣95億軍援資金 外援將參考「挺台度」

南非頻迫台灣代表處遷館 國會議員揭「黑箱作業」：透明度零

馬杜洛被捕效應？中國地圖全面屏蔽「中南海」 3字成搜尋禁忌