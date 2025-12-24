川普打造「川普級」戰艦！軍媒列一堆疑點

▲美國總統川普（Donald Trump）近日宣布啟動川普級（Trump class）戰列艦隊的建軍計畫。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近日宣布啟動川普級（Trump class）戰列艦隊的建軍計畫，最初目標是建造兩艘，首艦已確定將被命名為「無畏號」（USS Defiant），之後希望將艦隊規模擴大到10艘以上，川普稱川普級戰艦將成為美國海軍艦隊的旗艦，國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）說川普級戰艦將為當今乃至未來幾代的美國民眾提供最強大的威懾保證。不過，國外專業軍事媒體分析川普級戰艦的建軍計畫，直言預計要到2030年代初才會開工，屆時川普早已下台，所以川普級戰艦是否真的能夠成軍恐怕仍然充滿變數。

廣告 廣告

根據《The War Zone》報導，川普級戰艦的排水量至少為35000噸，最高航速超過30節，戰艦的長度將在840～880英尺之間，艦寬105～115英尺之間，這樣的船身規模比美國海軍現存的軍艦要龐大許多。

此外，川普級戰艦將配備飛行甲板和機庫，以及128個Mk 41垂直發射系統（VLS）單位，主砲武器包括一門32兆焦耳的電磁軌道炮和兩門5吋艦炮。不僅如此，川普級戰艦還將裝備包括兩套未公開的專用反無人機系統，以及自動砲、反導彈雷達、雷射攔截器等多種武器。

川普級戰艦很大！帶來的疑問也很大

川普級戰艦無疑是一項雄心勃勃的計畫，但它也帶來諸多疑問。

就軍事意義而言，無論一艘戰艦的性能多麼強大，它終究在同時間只能出現在一個地方，而比起擁有幾艘強大戰艦，美國海軍現在更迫切需要的是擁有數量更多的軍艦，因為美國海軍部署在全球各地，且目前許多正在服役的艦隊準備退役，戰力缺口等待彌補。

▲白宮公布的川普級（Trump class）戰列艦假想渲染圖。（圖／美聯社／達志影像）

另外就造船工業能力而言，美國造船工業是否能在滿足海軍現有需求的同時，支持川普級戰艦這樣龐大的建軍計畫，也是一個問題。之前預計要打造32艘的朱瓦特級驅逐艦（Zumwalt class destroyer）最終定案只建造3艘，且美國海軍最新又證實，首批FF（X）護衛艦將不會裝備垂直發射系統，這可能是為了降低成本、加快生產速度，以挪出資源配合川普級戰艦的開發，但這也引發出更大的疑問，投入巨資建造數量較少的戰艦，同時削減那些其他數量更多的艦隊的戰力，這樣會是比較好的方案嗎？

最後回到政治現實面，川普級戰艦目前還在紙上設計階段，計畫於2030年代初才會開工，根據《The War Zone》掌握的消息，設計分析準備工作將持續至2032年，也就是說最快2032年才會開始進入實質建造階段。換句話說，川普級戰艦實際動工可能要等到下下任美國總統任期，考慮到美國目前的政治現實，川普級戰艦的建造計畫很可能在未來被喊停，即便屆時已經投入了數十億美元的研發成本。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普愛抓美女私處？富商愛潑斯坦文件曝光 這封信最引人注意

美國首屆飢餓遊戲！川普將辦「愛國者運動會」各州1男1女參賽

川普召回近30名資深外交官！參議員示警 工會嗆只看政治忠誠