川普扣押油輪！美委緊張再急遽升溫 委國痛批「海盜行為」

美國媒體11日報導，美軍於委內瑞拉外海攔截並扣押了一艘油輪，美國總統川普更是誇口，要將船上的原油留下，引發委內瑞拉痛批美方「海盜行為」。報導直言，油輪的扣押，造成美、委兩國之間的緊張局勢嚴重升級。

遭到美軍扣押拖走的委內瑞拉外海油輪。（圖／翻攝自X平台 @JohnLGoodman）

賣給中國的油

美國總統川普於白宮宣布，「我們剛在委內瑞拉外海扣押一艘油輪，一艘大油輪，非常大的油輪，說真的，是我們扣押過最大的一艘」，並暗示其他行動正同步進行。被問及他要如何處置船上的原油，川普直接回應：「我想我們會保留它。」

一名川普政府資深官員稱，這是艘最近才在委內瑞拉停泊的「無國籍船隻」。

而受到美方此舉影響，其他船公司恐怕不願來委內瑞拉載貨，委內瑞拉想出口石油，也因此變得更困難。委內瑞拉多數的石油是向中國出口，通常會藉由中介進行，並且由於制裁風險，都以極大折扣賣石油。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi），隨後也在X平台分享了扣押船隻過程的影片。影片中可見全副武裝的部隊，依靠繩索自黑鷹直升機快速垂降下來。邦迪稱遭扣押的船隻，因涉及資助「境外恐怖組織」的非法運油網絡，而受到了長年制裁。

目前尚不清楚參與行動的人員屬於海岸防衛隊，還是特種部隊。

委內瑞拉則發布聲明痛批，美國的扣押是「明目張膽的偷竊」（blatant theft），屬於「海盜行為」(act of piracy)，揭露了川普政府侵略行為的真實目的，就是為了委內瑞拉的石油。

美司法部長所張貼的扣押過程影像，ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/AGPamBondi/status/1998875795151024337

被扣押的船

報導引述知情人士與蓋亞那官員指出，被扣押的船是「船長」號（Skipper），船齡20年。這艘船屬於超大型油輪，一般可載200噸原油，該船於2022年因載運伊朗石油出口而被美方制裁。「船長」號據悉是掛蓋亞那國旗，但蓋亞那政府否認與該船有任何關聯。

這次船隻被扣押，據知情人士所說，美方確信其是要駛向古巴，而以超大型油輪來說，這種航線並不尋常。

