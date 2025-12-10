川普批不選舉 澤倫斯基怒回：3個月準備好、烏國將向美提修訂和平協議

編譯曾宜婕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基宣布將在3個月內準備好選舉！川普於8日接受訪問時表示，烏克蘭很久沒有舉行選舉，直言已經「不再民主」，針對川普的指控，澤倫斯基被激怒直接回覆「3個月內準備好選舉」。此外，澤倫斯基也宣布已經和歐洲領袖共同討論「修訂」的和平協議，很快將會提交白宮。然而，在各國努力推動和平之際，俄羅斯卻透過AI生成影片企圖削弱西方國家對烏克蘭的支持。

澤倫斯基宣布將在未來３個月內準備好選舉。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

川普批評烏克蘭「不再民主」

川普於8日在白宮接受美國媒體Politico採訪，當記者問及烏克蘭選舉時，川普表示：「烏克蘭很久沒有進行選舉了，他們利用戰爭不舉行選舉，我覺得烏克蘭人民有...應該要有選擇權，或許澤倫斯基會贏，我不知道誰會贏。但他們已經很久沒有選舉了，你知道，他們說嘴上說著民主，但到了某個時候，已經不再是民主了。」

澤倫斯基被惹怒宣布「將舉行選舉」

針對川普的指控，澤倫斯基宣布「已經準備在接下來的3個月內準備選舉」。據《衛報》9日報導，澤倫斯基明顯被川普的干涉惹怒，並直言：「儘管我們尊重我們的夥伴，但這個問題是屬於烏克蘭人民的，不是其他國家的人。」

然而，澤倫斯基仍正面回覆川普的指控並聲明：「我請求美國和其他歐洲盟友幫助我們，確保選舉可以安全地舉行，然後在接下來60天到90天烏克蘭將做好選舉的準備，我本人願意這麼做。」

澤倫斯基5年的任期已於去年5月到期，但烏克蘭憲法禁止在戰爭時期舉行選舉，連在野黨也多次表明出於安全和政治疑慮，戰爭期間不應該選舉。在野黨的國會議員拉赫曼尼（Serhiy Rakhmanin）表示：「他（澤倫斯基）是最高統帥，不管我們和他有什麼爭議，國家現在沒有餘力處理這些。這都只會有利於敵人。」

澤倫斯基指出，目前兩個待解決關鍵問題是如何讓前線的士兵和流離失所的人們進行投票，以及在戒嚴生效的情況下如何確保投票的合法性。他表示目前已經向國際盟友尋求安全上的建議，並向國會議員們徵求如何修改法律，而自己也已經做好選舉準備。

烏克蘭準備向美國提出新的和平方案

據路透社10日報導，澤倫斯基9日宣布，烏克蘭和歐洲盟友很快將把「修訂」的和平計畫提交給白宮，他在社群上發文表示：「正如我們談判團隊的夥伴所言，一切取決於俄羅斯是否準備好採取有效措施來停止流血，並防止戰爭再度爆發。在不久的將來，我們將準備好把修訂後的文件送交美國。」

歐洲各國領袖和歐盟主席紛紛在社群上發文力挺烏克蘭。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）則表示，目前談判內容有3個面向，分別是20點和平計畫、安全保障以及重建計畫。

AI生成影片猖獗恐削弱西方對烏國支持

在各國努力推進和平談判之際，卻有境外勢力以AI生成影片企圖削弱西方國家對烏克蘭的支持。據《衛報》9日報導，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）發出警告，俄羅斯正在使用偽造文件和深偽（deepfake）素材以達成政治目的。

英國外交部先前曾警告，俄國正在操作一個龐大的假資訊網絡，其散播了關於英國王室凱特王妃（Princess of Wales）的健康狀況以及西方資助以色列的假訊息。

古柏在8日公開表示，假訊息不僅直接傷害烏克蘭，也被用來加劇性別、移民等議題上的社會分歧，「這不是對爭議議題的正當辯論，英國有許多人對移民、性別與氣候等議題抱持強烈看法。但這些是我們自己該進行的討論——不是讓外國勢力將此當成遊樂場、企圖分化以推動自身利益的工具。」

