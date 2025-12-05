川普批准南韓發展核動力潛艦 《路透》：恐引發區域水下軍備競賽

圖為南韓海軍第3艘國產3000噸級潛艦「申采浩號」。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）今年10月30日突然宣布批准南韓建造核動力潛艦（非「戰略核潛艦」）的，震驚國際社會。對此，《路透社》也指出，此舉將使南韓能在雙邊核能協議下取得關鍵的核燃料，這不僅象徵韓美關係的1次重大突破，更將重塑亞洲的安全格局、加劇該區域的水下軍備競賽。

所謂「核動力潛艦」（nuclear-powered submarine）並非可搭載核彈頭的「戰略核潛艦」（SSBN，SS代表「潛艦」，B代表「彈道飛彈」，N代表「核子動力」），而是以核能推進、但僅搭載常規武器的攻擊型潛艦。若韓國要使用低濃縮鈾作為潛艦燃料，勢必需修訂《韓美原子能協定》，因此後續的外交與技術談判仍將持續。

南韓多年來一直希望加入少數擁有核動力潛艦的國家行列，以抗衡北韓日益增強的潛射彈道飛彈威脅。首爾堅稱，核動力潛艦的目的在於牽制朝鮮，同時維持其不發展核武器的承諾。南韓總統李在明更將此協議視為與川普會晤的重大成果，並強調這將增強首爾的安全彈性與國防自主。

然而，南韓的快速發展也引發區域連鎖反應。中國目前雖未明顯表態，但專門分析朝鮮的智庫網站「北緯38度」（38 North）警告，北京的沉默可能只是暫時的。

北韓官方媒體則明確指責南韓的核動力潛艦計畫可能引發「核武多米諾骨牌效應」。北韓聲稱自身也在推動核動力潛艦發展，並公開領導人金正恩視察相關裝備的畫面。雖然外界對其技術成熟度有所疑慮，但部分分析人士認為平壤可能正在獲得莫斯科的協助；俄羅斯與北韓雖承認將持續強化防務合作，但對技術交流的細節保密到家。

在東北亞的另一端，日本亦因川普支持南韓的核動力潛艦計畫而感到震驚。東京原以為華府若支持區域內盟友發展核動力潛艦，會把日本的順位置於南韓之前。1名參與政府討論的人士透露，此消息在東京引發不小騷動，防衛大臣小泉進次郎甚至罕見鬆口稱，日本有必要考慮引進核動力潛艦。

雖然日本防衛省強調目前沒有展開相關研究，但多名日本官員承認，如果東京真的邁向核動力潛艦，必須仰賴美國的協助。海軍專家指出，日本目前的柴油潛艦雖適合淺水區域，但核動力艦隊將使日本更能深入太平洋，並在建立2次打擊能力方面奠定基礎。

報導補充，南韓的計畫正好與美國的戰略利益一致。美國海軍作戰部長考德爾上將（Admiral Daryl Caudle）在首爾表示，中國是「步步進逼的威脅」，並預期南韓的核動力潛艦將在未來扮演區域嚇阻的重要角色。

南韓國家安全顧問魏聖洛則透露，李在明已向中國國家主席習近平保證，其潛艦僅作為防禦用途和威懾北韓；他強調「其他國家可能不歡迎這種做法，但我們有我們的立場。我們可以解釋並說服他們。」

事實上，南韓發展核動力潛艦的計畫由來已久。韓國公益性非營利私營智庫「世宗研究所」指出，該國早在1994年第一次北韓核危機時，便曾探索此類構想，但因技術限制而受阻。2017年，時任總統文在寅曾向川普尋求支持，而川普也私下同意，但遭到美國國防部及能源部以核擴散疑慮為由反對，使得計畫一度停擺。

儘管如此，南韓仍持續獨立推動技術發展。退役海軍上校文根植（Moon Keun-sik，音譯）透露，南韓已完成基本潛艦設計。國防部長安圭伯則指出，反應爐組裝已達「重要階段」，並預估南韓可在10年內建造出首艘核動力潛艦，最終至少需要4艘5,000噸級艦艇。

另據11月公布的美韓聯合文件顯示，美國已同意協助南韓取得核燃料。對此，安圭伯表示，與其說是美國給予批准，不如說南韓早已具備其他必要條件，而燃料只是最後1塊拼圖。

白宮官員也指出，美國支持南韓提升軍事分擔能力，以嚇阻對美韓同盟的威脅，包括發展核動力攻擊潛艦。前副外長崔鐘建認為，澳英美的AUKUS協議也降低了南韓面臨的政治障礙，使整體環境比以往更有利，「火車已經啟動了，只是車門還開著，這意味著我們還有很多事情要做，但它正在前進的路上。」

