川普批准增購B-2轟炸機 強化打擊能量
記者賴韋廷／綜合報導
美國總統川普日前宣布，因為B-2轟炸機在日前針對伊朗的「午夜重鎚」行動中表現優異，因此已批准五角大廈增購B-2的計畫。此舉不僅將擴大美國現有B-2機隊規模、強化打擊能力，同時代表美方原先準備汰除B-2的計畫可能生變。
軍聞網站「Army Recognition」11月28日報導，川普在向美軍官兵發表談話時指出，由於B-2在今年6月對伊朗空襲中，展現「極為優異的精確度與打擊效能」，因此已批准採購「更多」B-2。「午夜重鎚」行動中，美軍動用7架B-2與14枚暱稱「碉堡剋星」的GBU-57 A/B「巨型鑽地彈」（MOP），成功襲擊伊朗伊斯法罕、納坦茲及福爾多地下核設施。
報導指出，目前美軍現役B-2總數僅約19架，部署於密蘇里州的懷特曼空軍基地，分屬空軍第509轟炸機聯隊及空軍國民兵第131轟炸機聯隊。該型轟炸機兼具精確轟炸和優異匿蹤能力，因此在全球打擊任務中扮演重要角色。
美軍先前已規劃以新一代戰略轟炸機B-21「突襲者」，逐步取代B-2，然而考量B-21專案進度延誤，以及俄羅斯和中共擴張野心造成的緊張局勢，而美軍面臨日益升高的戰備壓力等因素，成為美國決定增購B-2原因。報導也引述專家說法指出，由於B-2已於90年代停產，因此增購的飛機可能須透過翻新庫存的機體，或利用B-21的全新技術啟動小規模量產等方式取得。
B-2在「午夜重鎚」行動中表現優異，川普稱已批准增購更多該型機。（取自DVIDS網站）
