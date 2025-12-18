川普批准對台軍售 國台辦轟美干涉內政：違反一中原則和3聯合公報

美國政府在17日宣布，將對我國出售價值約111億美元（折合新台幣約3500億元）對台軍售案，對此，總統府表達誠摯感謝。大陸國台辦今（18）日回應，要求美方停止「武裝台灣」，更批評美方粗暴干涉中國內政，已嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報。

國台辦發言人陳斌華。（圖／國台辦官網）

國台辦發言人陳斌華晚間透過「答記者問」方式，回應美方對台軍售一事。陳斌華開頭就直言，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

陳斌華表示，美方悍然宣布向台灣出售鉅額武器計劃，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，我們對此堅決反對，嚴正譴責。

陸軍砲兵終於獲得M109A7自走砲。（圖／BAE公司）

陳斌華強調，要求美方立即停止「武裝台灣」，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題。

陳斌華指出，民進黨當局頑固「倚美謀獨」、「以武謀獨」，不斷鼓吹所謂「防衛決心」，不惜把台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」，不惜讓台灣民眾充當「台獨」炮灰，只會給台灣同胞帶來深重災難，充分暴露其「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的凶惡面目。

美國總統川普。（圖／美聯）

最後陳斌華重申，台灣各界應認清民進黨當局無底線「賣台引戰」的邪惡本質。他更稱，「正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將迎頭痛擊」。

