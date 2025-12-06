川普批准美國生產迷你車 強調價格低廉且省油

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已批准在美國生產「迷你小車」（tiny cars），此舉將擴大這類在亞洲廣受歡迎的小型車輛在美國的供應。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）貼文表示：「我剛批准了迷你小車在美國生產。製造商長久以來都想這麼做，就像其他國家已經成功生產一樣。」他表示：「它們可以由汽油、電力或混合動力驅動。」

他寫道：「這些不久後將風行的新車價格便宜、安全又省油，簡單來說，就是很棒！現在就開始生產吧！」

美國「國會山莊報」（The Hill），川普本週稍早曾對日本的「輕型車」（Kei car）表示讚賞。這種小型車輛在日本及亞洲其他地區很普遍，售價較低，且專為較窄的道路設計。

川普3日曾表示：「他們有一種非常小的車。有點像以前福斯（Volkswagen）的金龜車（Beetle）。」

他說：「它們非常小，真的很可愛。我問，『這種車在我們國家會怎樣呢？』，大家似乎都覺得不錯。」

運輸部長達菲（Sean Duffy）告訴美國財經媒體CNBC，迷你小車在美國可能最適合在城市環境中使用，並可為部分消費者提供更便宜的選擇。

川普本週稍早也宣布，政府正提議撤銷拜登政府時期所制定的車輛油耗標準。這項由運輸部設定的「企業平均燃油經濟性」（CAFE）標準，規定汽車製造商旗下車隊必須達到的最低平均每加侖英里數。（編譯：李佩珊）1141206