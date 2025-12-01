川普批南非侵害白人 南非總統：錯誤資訊

（中央社約翰尼斯堡30日綜合外電報導）南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天淡化美國總統川普（Donald Trump）威脅排除南非參與明年20國集團（G20）峰會一事，重申南非是G20創始成員國之一。

路透社報導，儘管有關南非黑人占多數的政府迫害白人少數族裔的說法已廣泛遭到駁斥，川普仍一再重申這個說法，美國並因此杯葛11月22日至23日在約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行的G20峰會。

川普日前還表示，由於南非拒絕在閉幕式上將主辦權移交給一位美方駐地使館高級代表，南非將不會獲邀出席明年在佛羅里達州舉辦的G20峰會。南非方面則表示，已將主辦權交接給美國使館官員。

拉瑪佛沙今天對全國發表演說時表示：「南非現在是，也將一直會是G20完整、積極且具建設性的成員。」

他同時表示，川普屢次聲稱南非對荷蘭裔南非人（Afrikaners）發動「種族滅絕」並沒收白人土地，這些說法是「公然的錯誤資訊」。

拉瑪佛沙指出，儘管雙方關係緊張，美國企業和民間團體仍積極參與11月在約翰尼斯堡舉辦的G20相關活動。

他表示，「我們珍視這些建設性關係，並將繼續在G20架構下合作」，顯示南非仍願意維繫對話。（編譯：蔡佳敏）1141201