川普批委內瑞拉毒品威脅美國 華府智庫資料猛打臉

美國總統川普多次宣稱委內瑞拉外海小型船隻載滿「毒品恐怖分子」，正運輸芬太尼等毒品到美國「毒害美國人」，並要求海軍「把它們全炸掉」。然而華府智庫加圖研究所（Cato Institute）3日發表專文彙整美國毒品來源數據，內容顯示川普說法與現實存在巨大落差。

美軍攻擊委內瑞拉運毒船畫面。(圖/翻攝自Truth Social)

根據美國緝毒署（DEA）每年發布的《國家毒品威脅評估》（NDTA）明確指出，美國市場上的芬太尼主要在墨西哥製造，前驅化學品主要來自大陸與印度。委內瑞拉從未在報告中被列為來源或轉運國。聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）的《世界毒品報告》（World Drug Report）也顯示相同結論，委內瑞拉沒有生產芬太尼，沒有相關販運網路，也沒有涉入合成鴉片類藥物供應鏈。

美國海岸防衛隊與南方跨機構特遣部隊（JIATF-South）的攔截數據顯示，在加勒比海查獲的大多是古柯鹼、大麻與少量海洛因，幾乎沒有芬太尼，更沒有與委內瑞拉相關的案件。司法部也從未對「委內瑞拉來源的芬太尼」提出過任何起訴。戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）更因「委外海域疑似毒梟遭美軍法外擊殺」爭議陷入風暴。

美國戰爭部長赫格塞斯。(圖/美聯社)

委內瑞拉確實與古柯鹼相關，但主要是「轉運」而非生產。美國國務院《2024國際毒品管制策略報告》將委內瑞拉視為「主要毒品轉運國」，大多承接哥倫比亞的古柯鹼，目的地多半是加勒比海與歐洲。白宮2025年版評估甚至聲稱馬杜洛政府「領導全球最大古柯鹼販運網之一」，但加圖研究所認為這比較像是指控而非真正的資料。

UNODC估計，經委內瑞拉轉運的哥倫比亞古柯鹼僅約5%，且多運往加勒比海或歐洲。獨立研究機構華府拉美事務辦公室（WOLA）也指出，美國市場的古柯鹼主要仍由墨西哥與中美洲走私進入。DEA的威脅評估報告更是幾乎不提委內瑞拉。外界同意委內瑞拉有古柯鹼轉運問題，但真正流向美國的比例非常有限。

委內瑞拉總統馬杜洛。(圖/美聯社)

即使川普將古柯鹼問題視為「國安威脅」，也難以解釋為何他要在委內瑞拉外海部署大規模艦隊，並授權赫格塞斯以「懷疑」為由摧毀小船、處決船上人員。美國境內的古柯鹼主流走廊在墨西哥與中美洲，而川普才剛特赦因販毒被定罪的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），根據美國法務部的資料，當初葉南德茲涉嫌策劃走私400噸的古柯鹼進入美國而被判45年。

加圖研究所提出質疑，既然不是芬太尼、也不是主要走私路線，那川普究竟為什麼鎖定委內瑞拉。分析指出，川普政府近來在委內瑞拉周邊的軍事動作，背後原因很難與該國龐大的石油資源分開。委內瑞拉已探測的石油儲量高達3030億桶，穩居全球第一，甚至超越沙烏地阿拉伯的2670億桶、伊朗的2090億桶。

石油出口長期占委內瑞拉政府的預算近6成，同時也是該國經濟命脈，但受限於設備老化與美國制裁，產量這些年大幅萎縮，經濟也隨之惡化。在這樣的背景下，美國對委內瑞拉的政策，被外界視為「名義與實質」可能並不一致，華府公開支持反對派領袖瓜伊多，但真正的戰略焦點，觀察人士普遍認為，仍指向馬杜洛政府手中的石油資源。

