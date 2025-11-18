川普批晶片生意被搶走很愚蠢 吳思瑤：印證台灣不可或缺

民進黨立委吳思瑤。楊亞璇攝



美國總統川普週一（11/17）指出，幾乎100%的晶片都在台灣製造，批評台灣把美國的晶片製造業全部搶走，痛罵美國過去的決策「愚蠢、可恥」。民進黨政策會執行長、綠委吳思瑤今（11/18）指出，川普的說法，正可以印證台灣對於世界經貿發展、AI時代的不可或缺。

川普在上週的福斯新聞專訪中為保留H-1B簽證的政策辯護，稱美國人現在缺乏從事晶片製造業的技巧和能力，所以必須繼續引進外來人才。川普週一在白宮一項記者會上被問及此事，川普解釋「我們必須訓練我們的人，教他們如何製造晶片…我們以前會做(晶片)的，但很蠢的是，我們把這項生意給了台灣，真的常非常蠢。他們以前如果有像我一樣會想的總統，就不會發生這種事。」

川普提及：「如果有人相信關稅措施，或有人知道該怎麼利用關稅，就不會有企業離開我們的國家，但現在，幾乎100%的晶片都在台灣製造。真的很可恥。好消息是，他們都要回來了。」

對此，吳思瑤表示，尊重川普的發言，他其實也不是第一次針對台灣晶片實力的強大表明了他的態度，如何來解讀川普總統的這些言論，可以正向的去看到，台灣在半導體產業的實力，確實是全世界發展AI、發展更多的科技非常不可或缺的力量，所以川普的說法，正可以印證台灣對於世界經貿發展、AI時代的不可或缺。

