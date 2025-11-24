川普批柯米與詹樂霞「罪大惡極」 美法官「這理由」駁回案件

美國前聯邦調查局長柯米是總統川普的知名政敵。柯米說，「川普很可能再次找我麻煩」。

美國一名聯邦法官今天（25日）駁回對前聯邦調查局FBI局長柯米，和紐約州檢察長詹樂霞的刑事案件。美國總統川普曾多次呼籲起訴兩人，宣稱他們「罪大惡極」。（戚海倫報導）

美國聯邦法官柯里駁回對前聯邦調查局局長柯米和紐約州檢察長詹樂霞的刑事案件，理由是，提出指控的檢察官哈利根由川普親自挑選，任命程序違法。英國廣播公司BBC報導，柯米和詹樂霞都堅稱自己無罪，表示起訴是出於政治目的。

BBC報導，白宮指出，對柯米和詹樂霞的起訴事實沒有改變，這也不會是此事的最終結果。美國總統川普多次抨擊柯米和詹樂霞，他在社群媒體發文說，他們都罪大惡極，後來還補充，正義必須立即得到伸張。

美國有線電視新聞網CNN報導，法官駁回這些案件，但不影響再次提起訴訟的權利，這意味著，未來還是有可能以同樣的指控，再次起訴柯米和詹樂霞。不過法官柯里在裁決中似乎也承認，對柯米來說，針對他的指控已經超過訴訟時效。詹樂霞則發表聲明說，今天的勝利讓我備感鼓舞，感謝來自全國各地的祈禱和支持，面對這些毫無根據的指控，我無所畏懼，將繼續每天為紐約市民而戰。