川普批歐洲衰敗虛弱、籲烏克蘭舉行大選 澤倫斯基回應了

2025年9月23日，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在聯合國大會場邊舉行會面。路透社



美國新版《國家安全戰略》尖銳批評歐洲盟國後，總統川普在接受媒體專訪時聲稱，歐洲正在成為一個衰敗且虛弱的大陸，並呼籲烏克蘭按計畫舉行選舉，以免損害該國民主的合法性。烏克蘭總統澤倫斯基則反駁外界稱他戀棧權力，強調他已準備好在安全獲確保的情況下舉行選舉。

白宮4日公布川普政府的新版《國家安全戰略》（National Security Strategy），以含蓄方式抨擊歐洲盟國壓制極右翼政黨，聲稱「某些北約成員國恐淪非歐洲族裔占多數的國家」，暗示移民將從根本上改變歐洲身份認同，甚至可能傷害與美國的同盟，引發歐洲官員不安。

川普（Donald Trump）8日在白宮接受政治新聞網站Politico特別節目專訪，採訪內容於9日在網站上刊登。川普在訪談中將歐洲描繪成文化與政治上迷失方向的地區，再度暗示美國的傳統盟友關係並不如許多歐洲領袖所期望的那樣牢不可破。

川普主張，寬鬆的移民政策正在改變歐洲的文化，使其成為一個「衰敗」（decaying）的大陸，政治正確更使歐洲變得「虛弱」（weak），強調自己想要治理美國，不想治理歐洲。當被追問這是否意味著歐洲國家不再是美國盟友時，川普僅簡短回應稱：「嗯，這要看情況。」

談及烏克蘭議題，川普對基輔未按計畫進行全國選舉表示意見。「他們用戰爭來阻止選舉，但我認為烏克蘭人民應該有選擇權......他們已經很久沒有選舉了」，川普認為，烏克蘭政府口口聲聲說著民主，「但到了某個時候，它就不再是民主了」。

Politico指出，烏克蘭在俄羅斯發動入侵後宣布進入戒嚴狀態，依烏國憲法規定，戰時禁止投票，全國大選因此順延。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）藉此給澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）貼上不合法的標籤。

針對川普的訪談內容，澤倫斯基9日在線上記者會反駁，表示外界對他戀棧權力的指控並不正確，強調他個人已準備好在安全獲確保的情況下舉行選舉。「我正式向美國表示，只要您和歐洲盟友協助保障選舉安全，烏克蘭將可以在60天至90天內舉行選舉。」

澤倫斯基還透露，已請黨團著手研擬相關修法草案，以探索在戒嚴狀態下舉行選舉的可能。現行法律規定，戒嚴期間不得進行憲法修訂、全國選舉或公投，另也有關注被占領區民眾與前線軍人投票安排。

