川普批民主黨人變得「太過極端」 稱邁阿密將是紐約共產主義受難者避難所

在紐約市選出新任市長當選人、34歲的州眾議員佐赫蘭．曼達尼（Zohran Mamdani）後，美國總統川普於美東時間11月5日在邁阿密Kaseya中心舉行的美國商業論壇上發表強烈抨擊。川普聲稱，紐約市已在選舉日失去了其「主權」，並將這座美國最大城市的選舉結果視為國會民主黨人欲對全美實施政策的警示。



曼達尼身為一位公開的民主社會主義者，在本次市長選舉中擊敗了前州長安德魯．科莫（Andrew Cuomo）及共和黨候選人柯蒂斯．斯利瓦（Curtis Sliwa），成功當選。

川普：邁阿密成為逃離「共產主義者」的避難所



川普在演說中直接將曼達尼的當選歸咎於民主黨，並稱其黨派「讓一個共產主義者當上了全國最大城市的市長」。



總統進一步警告，由於民主黨人變得「太過極端」，邁阿密和南佛羅里達正迅速成為那些逃離社會主義和共產主義的紐約市民的「避難所」。他強調，邁阿密和南佛羅里達現在已為這些尋求庇護的人提供了安身之所。



根據曼達尼的競選網站，他主張一套全面性的議程，旨在重塑紐約市的經濟和社會契約。其核心政策包括：提供免費市營公車服務、承諾在10年內新建20萬戶可負擔住宅、規劃到2030年將最低工資提高至每小時30美元、擴大全民托育服務、設立市營雜貨店、對企業和高收入者大幅加稅。

川普公開批評曼達尼的意識形態，表示他多年來一直警告美國可能會選出社會主義者，並稱這次選舉結果證明了他的擔憂。

他直言不諱地指出：「這是常識還是共產主義？你知道的，回頭看一千年來，它從來沒成功過。如果成功了，我們大概會用吧。但它從來沒成功。」他將對手描述為「提供經濟噩夢」，而他的政府則在「創造經濟奇蹟」。

川普宣稱美國經濟地位領先全球



在談話中，川普宣稱他的政府在過去9個月內已為美國爭取到18兆美元的新投資。

他總結道：「我每天都在努力扭轉我們繼承的災難，讓美國成為地球上做生意的最佳地方，就是現在這樣。我們目前是第一名。」他隨後將矛頭指向「共產馬克思社會主義者和全球主義者」，稱他們「有過機會，他們只帶來災難。現在讓我們看看一個共產主義者在紐約會怎麼做」。



