川普批索馬利亞移民「垃圾」 美停19國移民申請

圖／達志影像路透社

美國總統川普，2日主持第9次內閣會議，他批評東非國家索馬利亞的移民「垃圾」，不要他們待在美國；目前，美國ICE人員確認，正準備在明尼蘇達州「雙城市」，也就是最大的索馬利亞社群所在地，展開行動。自11月26日，華盛頓特區2名國民兵的槍擊案，川普政府一直加劇反移民言論。另外，川普政府全面暫停19國移民申請，並正評估擴大旅遊禁令名單到30國。

美國總統川普（Donald Trump），2日主持第二任期的第9次內閣會議，2小時18分鐘長的會議，來到尾聲時，他把矛頭對準這個群體。

廣告 廣告

美國總統 川普：「我老實跟你說，我不想要他們(索馬利亞移民)在我們國家，儘管有人會說『喔，這政治不正確』，我不在乎，我不想要他們在我們國家，他們國家的惡名是有原因的，他們國家臭氣熏天。如果我們一直把垃圾引進我們國家，我們一定會走錯路。他們從地獄來，只會一味地抱怨，啥都不做。我們不要他們在我們國家。」

川普重要的事說三遍，不要東非國家索馬利亞的人待在美國。川普把他們統稱「垃圾」，同時對美國最大的索馬利亞社群所在地，明尼蘇達州（Minnesota）的2位大家長口出穢言。

美國總統 川普：「(明尼蘇達州州長)華茲是極度無能的人。(索馬利亞裔眾議員)歐瑪是垃圾。她是垃圾。她的朋友都是垃圾。」

約8萬名索馬利亞人住在明尼蘇達州，特別是在當地的「雙城市」（Twin Cities），即明尼阿波利斯市（Minneapolis）與聖保羅市（St. Paul）。

川普發言的同日，一名聯邦官員確認，ICE正在雙城市準備一項新的行動，目標正是無證的索馬利亞人。對此，明尼蘇達州州長華茲（Tim Waltz）批評，這是「公關噱頭」（P.R. Stunt），雙城市的兩位市長，也有回應。

聖保羅市長 卡特（Melvin Carter）：「我們最不需要的是，聯邦人員來到這，妄稱我們應該因某人的膚色，因某人的樣貌，因某人的祖先，稱哪個國家是他們祖國，而害怕他們。」

明尼阿波利斯市長 佛雷（Jacob Frey）：「致索馬利亞社群，我們愛你，我們將和你們站在一起。」

川普政府把他們視作眼中釘，原因就是這個。

美國總統 川普：「索馬利亞人，每年偷走國家數十億美元，數十億美元，數十億美元，但他們一點貢獻也沒有。」

11月，川普政府宣佈，立即終止明尼蘇達州索馬利亞人免於被遣返的「臨時保護身分」（Temporary Protected Status, TPS），共有705名在美索馬利亞人擁有這個身份。

美國國土安全部長 諾姆（Kristi Noem）（11.23）：「臨時保護身分(TPS)一直都是個臨時性的計畫，它從來都不是一個庇護計畫。」

理由是一些索馬利亞幫派，正在威脅國家；加上明尼蘇達州爆出10億美元的詐欺案，被起訴的86人，其中78人正是索馬利亞裔。

11月26日，華盛頓特區2名國民兵的槍擊案，也讓川普和他的官員們，進化反移民言論。

CNN主播：「上周，在白宮附近槍擊2名國民兵的一名男子，對所有指控，包括一級謀殺和傷害，拒不認罪。29歲的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），周二(2日)在醫院病床上，透過視訊首次出庭，他被下令在審判前不得保釋。這名阿富汗籍人士，繼和美軍還有CIA人員，在阿富汗坎達哈省合作，2021年來到美國。今年稍早，川普政府批准他的庇護申請。」

這起案件中，20歲的國民兵（National Guard）貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）身亡，另一名24歲上士沃爾夫（Andrew Wolfe）繼和死神拔河，現在出現好轉的正面跡象。

不只明尼蘇達州雙城市，國土安全部（Department of Homeland Security）宣佈，12月將在路易斯安那州（Louisiana），部署250名聯邦人員。

路易斯安那州紐奧良人：「我們在做什麼？挺身而出。」

當地由民主黨主導的紐奧良市（New Orleans），人們冒雨上街，用遊行傾訴心聲。

路易斯安那州紐奧良人：「我們不支持ICE進入，進入我們的大學，進入我們的社區，進入我們的城市，帶走我們的鄰居、朋友和同班同學。」

還有一件震驚全美的是，感恩節期間，一名麻州波士頓百森學院（Babson College）的19歲女大學生計劃搭機回到德州，給家人驚喜，卻在機場遭ICE上拷逮捕。儘管法官阻擋，但這名女大學生仍在48小時內，遭遣返回她7歲就已經離開的宏都拉斯。

目前，美國已暫停來自19國，所謂「關注國家」（nation of concern）的移民申請。國土安全部長諾姆，據報已向川普進言，擴大到至少30國，尚不清楚哪些國家名列其中。

更多 TVBS 報導

氣候峰會誰在談？原住民怒！遭COP30拒場外

白人不寫的美國歷史 非裔亞裔為奴艱辛

反川勝！曼達尼當選紐約市長 加州通過重劃選區

富豪的天堂平民的夢魘 義大利房市升溫現警訊

