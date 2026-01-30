川普批英國與中國打交道「很危險」 警告加拿大：別把北京當答案

在約翰·F·甘迺迪表演藝術紀念中心，美國總統川普1月29日出席第一夫人梅蘭妮亞主演的紀錄片《梅蘭妮亞》首映會。（美聯社）



英國首相施凱爾訪中重啟英中關係，並稱與中國國家主席習近平進行「非常好的會談」。如今，中英雙方已簽署10項協議。對此，美國總統川普公開示警，直言英國與中國打交道「非常危險」。

英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）28日晚間抵達北京，將於29日起訪中3天，這也是自2018年以來，英國首相首次造訪中國。施凱爾30日表示，29日與中國國家主席習近平進行了「非常好的會談」，帶來了「正好是我們所期待的那種互動程度」，並稱英中處於「良好、穩固的狀態」。兩國也宣布達成商業與投資的相關協議。

施凱爾訪中行程目前已帶來多項成果，包括達成免簽履行協議、調降威士忌關稅，以及製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）將投資109億英鎊，在中國興建製造設施；此外，雙方也在其他領域展開合作，例如打擊組織犯罪與非法移民。

川普批英國與中國打交道「很危險」 警告加拿大別這麼做

美國第一夫人梅蘭妮亞推出同名紀錄片，29號舉行首映會，美國總統川普也現身紅毯，被問及如何看待英國加深與中國的商業往來時表示，「嗯，他們這樣做非常危險。」英國首相府對川普的言論回應，華府事前已知悉此次訪問行程及其目標，而川普本人也預計將在4月訪問中國。

川普並未多談英中互動，而是把話題帶到加拿大與中國的關係，甚至發出警告，「我認為，對加拿大來說，這更危險。」並補充，「加拿大表現得並不好。他們做的很差，你不能把中國當答案。」川普本週稍早曾威脅，若加拿大履行其總理卡尼（Mark Carney）近日訪中時達成的經濟協議，那他將對加拿大徵收關稅。

中國英國商會主席嗆：美國自己也很可能與中國達成協議

中國英國商會主席（British Chamber of Commerce in China）陶克瑞（Chris Torrens）對英國廣播公司（BBC）表示，「英國把目光放在中國是有道理的，畢竟中國是英國較大的貿易夥伴之一。」並補充，其他西方領導人近期也曾訪中或即將出訪，川普也是其中之一。根據商業貿易部數據，英國2025年最大貿易夥伴是美國，而中國則是第4大貿易夥伴。

陶克瑞說，「美國或許正在制裁並譴責其他經濟體，對那些跟中國做生意的國家加徵關稅，但美國自己很可能也會跟中國達成協議。事實上，我們預期這會在今年發生。」

施凱爾預計將前往最後一站上海；隨後將赴東京，與日本首相高市早苗共進晚宴。

