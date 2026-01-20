川普批英棄查哥斯群島主權軟弱 再次喊話收購格陵蘭

（中央社達沃斯20日綜合外電報導）美國總統川普今天抨擊英國擬將查哥斯群島主權移交模里西斯的計畫，稱此舉是「徹底軟弱的行為」，並藉此重申買下格陵蘭的必要性，稱其為國家安全的重要關鍵。

路透社報導，位於查哥斯群島（Chagos Islands）的狄耶戈加西亞島（The island of Diego Garcia），是美國與英國在印度洋極具戰略意義的重要空軍基地所在地。

英國與模里西斯去年達成協議，將查哥斯群島主權移交給模里西斯，但協議允許英國在長期租約下，保留對該軍事基地的控制權。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「令人震驚的是，我們那『聰明』的北約盟友英國，目前正計畫無緣無故將至關重要的美軍基地所在地狄耶戈加西亞島，拱手讓給模里西斯。」

川普指出，「中國與俄羅斯都已注意到英國的這項舉動」。

對於路透社提出的置評請求，英國政府今天並未立即回應。

此外，川普曾多次表示，隨著中、俄勢力擴張，格陵蘭對美國的安全利益至關重要，堅持取得格陵蘭所有權。

英國與模里西斯的這項協議，在川普2025年1月就職後一度推遲，當時倫敦方面希望給予川普新政府時間檢視協議細節。去年2月，川普曾一度暗示他「傾向於支持」英國達成該項協議。（編譯：劉淑琴）1150120