川普批評教宗堅不道歉 卻悄悄撤下自比耶穌AI像



美國總統川普週日（4/12）在社群媒體發出長文痛批天主教教宗良十四世「軟弱」，還上傳一張自比為耶穌基督的AI畫像，震驚各界。川普週一被問及批評教宗一事時堅不認錯，還說是因為教宗批評他才予以回擊。至於自比為救世主的畫像，川普則聲稱那是把他畫成治療病患的醫生。

川普週日在自家社群媒體Truth Social上傳一張AI生成圖像。畫像中的他身穿白袍和紅色披肩，發光的手放在一名男性額頭上。他的周遭則有軍人、護士等人下跪祈禱。畫像很明顯就是把川普比擬成耶穌基督。

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這張畫像，連向來支持川普的基督教福音派都看不下去。許多人大感震驚，並要求川普立刻撤下照片。2024年大選時力挺川普的基督教廣播網評論員布洛迪（David Brody）喊話：「總統先生，把照片撤下。你不是上帝，我們沒有人是上帝。這實在太過了。跨越分際線了。」

川普週一（4/13）則表示說：「我確實發了這張圖。我以為那是把我畫成醫生，和紅十字會有關。在我看來就是個醫生，正在讓人好過一點。而我確實讓大家更好過，好過多了。」

川普還說，都是那些「假新聞」混淆這張畫的意義，才會讓許多人批評。不過川普並沒有解釋他為何把圖像撤下。

至於他前一天發長文痛批教宗良十四世（Pope Leo XIV），川普則是堅不道歉。他說：「他很反對我在伊朗做的事，但你不能讓伊朗擁有核武。教宗良看到結果後不會高興的。我認為他在犯罪問題和其他事情上很軟弱。所以我不會道歉的。」

川普接著說：「是他（教宗）公開批評我的。我只是回應教宗而已。」

身為天主教徒的美國副總統范斯（JD Vance）也幫川普講話，說他上傳的自比耶穌像「只是開玩笑」而已，還說川普「喜歡在網路上惡搞」且「直言不諱」。

范斯說：「當他發現很多人都無法理解他的幽默感時，就把它撤下來。」

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