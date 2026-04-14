川普批評教宗良十四世拒道歉 發AI圖自比「耶穌」挨轟

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美國總統川普(Donald Trump)13日拒絕向羅馬天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)道歉，他先前因為教宗反對伊朗戰爭而批評他，川普也試圖解釋他曾在社群媒體上發表一張現在已經刪除的圖片，將他自己描繪成耶穌，川普說他認為這張圖片將他描繪成醫生。

在白宮倉促召開的一場記者問答中，川普被問到他對這位美籍教宗的發言，以及將他自己描繪成耶穌的貼文。

川普說：「他(教宗)極力反對我對伊朗做的事情，但你不能讓伊朗擁核，教宗良十四世對這個結果不會滿意的」，「我認為他對犯罪和其他事情非常軟弱，所以我不會(道歉)。」

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川普說：「他公開表態了，我只是在回應教宗良十四世。」

良十四世回應了川普前一晚對他的抨擊，他告訴記者，梵蒂岡呼籲和平與和解是基於福音，而他並不畏懼川普政府。

良十四世在前往阿爾及利亞的機上告訴美聯社：「如果將我的訊息與總統試圖做的事情相提並論，我認為並沒有理解福音要傳遞的訊息」，「我很遺憾聽到這個消息，但我將繼續從事我認為當今教會在這個世界的使命」。

隨著美國在伊朗的戰爭進入第七週，這兩位世界最有影響力的美國人之間的針鋒相對，加劇了日益擴大的裂痕。

這位史上第一位美國籍教宗強調，他呼籲和平並批評伊朗戰爭和世界各地的其他衝突，不是要直接攻擊川普或其他人。

良十四世說：「我不畏懼川普政府，也不怕大聲宣揚福音，這是教會的使命所在」，他也說他對外交政策的看法與民選官員不同。

良十四世表示：「我將繼續強烈反對戰爭，試圖促進和平，推動各國之間的對話與多邊主義，以找出解決問題的辦法。」

川普發圖自比「耶穌」後刪文

川普12日晚間在社群媒體上發佈的一張圖片，顯示川普身穿聖經風格的長袍，並將手放在一名臥病在床的男子頭上，掌心散發出光芒，一名士兵、護理師、一名祈禱的女子和一名戴著棒球帽的男子敬佩地在旁觀看。天空中有老鷹飛翔，以及一面美國國旗。

川普說：「我確實發佈了這張圖片，我認為這是描述我是一位醫生，這是關於紅十字會」，「這是關於我是一位醫生，讓人們變好。我確實讓人們變好，好非常多」。

川普將這張照片引發的混亂歸咎於「假新聞」，儘管這張照片也引發了廣泛的批評，包含一些川普的福音派支持者，他們反對川普把自己比擬為耶穌的想法。甚至連伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)也批評「褻瀆耶穌」，並且也發聲捍衛教宗。

這則貼文在13日上午被刪除，川普並沒有說明刪文的具體原因。