川普批評烏方未讀和平方案 澤倫斯基：已修方案將送交美歐

美國總統川普（Donald Trump）在接受政治新聞網Politico專訪中話說得很白，認為在這場持續接近4年的戰爭俄羅斯是更大的國家，也掌握談判上風，強調規模終究會說話，暗示烏軍在戰場上已經失利。面對主持人追問，川普把和平方案停滯的責任直接指向烏克蘭總統澤倫斯基，聲稱烏國團隊裡的高層將領都很喜歡這份提案，但總統本人到昨日之前都還沒讀完最新版本。

美國總統川普批評，「他需要看看這份提案，他根本沒看，他根本就沒看過。」

基輔方面則多次強調，美國的草案中要求烏方割讓部分領土的構想，根本是俄羅斯提出的前提，烏方不會接受，也要求華府在調停過程中必須尊重烏克蘭的主權與國內民意。川普除了再次呼籲澤倫斯基儘快做決定、停止傷亡，也稱歐洲是一群由軟弱者領導的國家。

川普指出，「我非常讚賞烏克蘭人民和烏克蘭軍隊的勇氣與戰鬥精神，但你知道的，在某種程度上規模終究會決定勝負，但大多數歐洲國家他們正在衰敗。」

在強烈壓力之下，澤倫斯基選擇公開說明和平方案的最新版本；他證實目前手上其實有3份相互連動的文件，預計10日把調整後的文本正式送交華府。另一方面，他也首次正面回應戰時選舉爭議，強調如果美國和歐洲願意協助提供投票安全，並協助烏克蘭國會修改戰時選舉法，他個人完全準備好，願意在60到90天內帶領國家重新走向投票箱，用民主程序回應外界質疑。

澤倫斯基表示，「我認為烏克蘭選舉問題取決於人民，這是烏克蘭人民的問題，而不是其他國家人民的問題，坦白說我已經做好選舉的準備，如果有人質疑我們戀棧權力因此戰爭無法結束，這種說法完全站不住腳。」

在對外爭取支持的同時，澤倫斯基也把戰時選舉與和平藍圖帶到歐洲政治與宗教舞台。這趟義大利行，他先在岡道爾夫堡與教宗會面，教宗明確表示戰爭發生在歐洲，任何可信的和平協議都不可能繞過歐盟，各國領袖必須把握機會用團結回應分裂。

稍後與義大利總理梅洛尼的會談則聚焦如何強化對烏安全保證，防止未來再遭侵略；同時利用義大利與華府的關係，向川普傳達歐洲對和平方案的疑慮。在聯合國安理會，官員點出今（2025）年烏克蘭平民傷亡比去年同期增加2成4，烏克蘭大使呼籲盟友加強對俄能源次級制裁，以減少莫斯科的戰爭資金來源。

